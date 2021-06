Prefectul Alin Stoica cere Romprest sa-si respecte obligatiile in problema gunoiului din Sectorul 1

El a adaugat ca legea prevede obligatia administratiei locale si a prestatorului sa asigure continuitatea serviciilor publice. Acesta a mai spus Institutia Prefectului este interesata daca exista sau nu o amenintare la adresa sanatatii populatiei si in functie de asta poate fi luata o decizie cu privire la solicitarea facuta de primarul Sectorului 1 Clotilde Armand care a cerut Consliului Local pentru Situatii de Urgenta sa declare stare de alerta in sector."Nu am intrat in discutiile comerciale, pe noi ne intereseaza situatia de fapt si daca se confirma sau nu ca exista o amenintare la adresa sanatatii populatiei", a declarat vineri Alin Stoica.Intrebat daca si-a schimbat pozitia, dupa ce in urma cu o saptamana Prefectura Capitalei a transmis Primariei Sectorului 1 ca litigiile intre prestator si primarie se rezolva in instanta , prefectul a raspuns: "Nu, in niciun caz. Asta si spuneam ca nu putem sa intervenim in relatia comerciala sau ma rog in relatia dintre administratia locala si prestator. Asta da, trebuie rezolvata evident in instanta. Nici masurile care vor fi luate nu pot sa fie de natura de a interveni in aceasta relatie comerciala".Chestionat care ar fi solutia pentru ca gunoiul sa fie adunat in Sectorul 1, Alin Stoica a replicat: "Cea mai rapida solutie este ca prestatorul sa isi indeplineasca obligatiile, pentru ca aceste servicii publice trebuie asigurate in mod continuu si legea prevede obligatia ambilor, nu doar a prestatorului, si a administratiei locale si a prestatorului sa asigure continuitatea serviciilor publice".Intrebat daca nu avea obligatia Romprest sa ridice gunoiul, in conditiile in care este vorba despre un contract in vigoare, prefectul Capitalei a spus "Nu vreau sa intru in discutia aceasta comerciala, pentru ca nu stiu situatia de fapt, nu am analizat dosarul din punct de vedere juridic. Institutia Prefectului trebuie sa se uite, asa cum am spus, la situatia de fapt si, daca exista sau nu o amenintare, in functie de asta poate sa ia o decizie fata de solicitarea pe care a facut-o Sectorul 1. Nu actionam nici ca mediator, nici ca instanta".Referitor la cine pot da in judecata locuitorii din Sectorul 1 pentru situatia aparuta, Stoica a spus ca "cetatenii se pot indrepta impotriva celor care au obligatia sa asigure continuitatea serviciilor, respectiv administratia publica si prestator, impreuna".Primarul Sectorului 1 Clotilde Armand vrea declararea starii de alerta ca urmare a situatiei sanitare generate de faptul ca gunoiul nu mai este ridicat de firma de salubrizare Romprest, fiind pentru a doua oara cand locuitorii sectorului se confrunta cu aceasta situatie.Prefectul Capitalei Alin Stoica analizeaza documentatia transmisa de Primaria Sectorului 1 si va avea consultari pe acest subiect, in cursul acestei zile, cu DSP si cu Garda de Mediu, in vederea luarii unei decizii ulterioare.Ministrul Mediului Tanczos Barna considera ca serviciul de salubrizare la Sectorul 1 trebuie prestat in continuare pentru ca gunoaiele sa nu ramana pe strada, mentionand ca starea de alerta ceruta de Clotilde Armand reprezinta o solutie de moment si ca situatia se poate rezolva printr-o atitudine responsabila atat din partea companiei care presteaza serviciul, cat si din partea Primariei Sectorului 1.