Alocatiile cresc cu 20%. Cati bani primesc copiii in plus, in septembrie

Majorarea de 20% pentru cei 3,6 milioane de copii inseamna pentru bugetul statului aproape 4 miliarde de lei.Copiii cu varsta de pana la 2 ani primesc 369 de lei, ceea ce inseamna un plus de 58 de lei, in timp ce copiii si adolescentii cu varsta cuprinsa intre 2 si 18 ani vor primi 185 de lei, adica 29 de lei in plus fata de cat primesc in prezent.Pana la finalul anului 2022, alocatiile vor ajunge, in etape, la nivelul de:- 600 lei pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani pentru copiii cu handicap- 300 lei pentru copiii cu varsta cuprinsi intre 2 ani si 18 aniIn calitate de for decizional, Camera Deputatilor a respins in 19 august Ordonanta de Urgenta a Guvernului prin care alocatiile au fost marite cu 20%. Ulterior, Guvernul a anuntat ca va ataca la Curtea Constitutionala legea prin care a fost respinsa aceasta OUG.