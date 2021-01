FOTO Alpinistul Alex Gavan renunta pentru moment la ascensiunea pe K2: "Timpul meu aici s-a incheiat"

"Muntele salbatic"

A urcat pe sapte varfuri de peste 8.000 de metri

Prima tentativa

El afirma ca ascultarea cu smerenie a semnelor si perceperea mesajului atunci cand el este scris cu majuscule peste tot in preajma l-au tinut in siguranta si pe calea cea buna in viata."Din acest motiv, pentru moment, timpul meu aici s-a incheiat", scrie Gavan.Alpinistul afirma ca a pretuit si ca este recunoscator pentru fiecare secunda in care s-a aflat pe versantii abrupti ai puternicului K2 iarna.El spune ca se intoarce cu daruri nepretuite - perspective personale si lectii - ceea ce inseamna cu adevarat o binecuvantare si un privilegiu.Alex Gavan afirma ca este indurerat de moartea alpinistului spaniol Sergi Mingote, spunand ca el si cei care il insoteau au facut tot ce le-a stat in putinta pentru a-l salva,De asemenea, se declara bucuros pentru echipa nepaleza care a ajuns in varf.Alpinistul multumeste partenerei sale de ascensiune Tamara Lunger."Multumesc din inima tuturor", afirma el in finalul mesajului.In 12 ianuarie, Alex Gavan anunta o noua etapa de aclimatizare si pregatire a ascensiunii finale alaturi de Tamara Lunger si de alti doi alpinisti, Sergi Mingote (Spania) si Juan Pablo Mohr (Chile). Sergi Mingote a murit duminica, dupa o cadere de aproape 600 de metri.K2 este unul dintre cei mai dificili si periculosi munti pentru ascensiuni din lume, avand a doua cea mai ridicata rata de mortalitate dintre cele 13 varfuri de peste 8.000 de metri.Aproximativ unul din patru alpinisti care incearca sa urce pe varful K2 nu se mai intoarce de pe acest munte.Supranumit "Muntele salbatic", prima escaladare a K2 pe timp de iarna este considerata ca fiind una dintre ultimele provocari ramase pentru actuala generatie de alpinisti la altitudini mari.Aerul rarefiat, vremea imprevizibila, vanturile puternice, temperaturile extrem de scazute, terenul mixt, format din stanca si gheata, si zilele scurte ale celui mai rece sezon i-au facut pe alpinisti sa dea inapoi in sezoanele 1987/1988, 2002/2003, 2011/2012, 2017/2018, 2018/2019 si 2019/2020.Cel mai inalt punct atins pe K2 in timpul iernii a fost de 7.650 de metri. La peste 7.500 de metri, aclimatizarea devine imposibila, iar corpul uman moare incet. Pe varf, fiecare respiratie inseamna o treime din oxigenul primit la nivelul marii.Tamara Lunger este una dintre cele doar 11 femei care au urcat pe K2 fara oxigen. S-a intamplat in 2014, cand a devenit si a doua femeie din Italia care a reusit acest lucru. In 2016, ea a facut parte dintr-o echipa care a realizat o ascensiune istorica pe Nanga Parbat, pe timp de iarna, un munte pe care au existat nu mai putin de 30 de tentative anterioare in sezonul rece. Ea s-a oprit cu 70 de metri mai jos de varf.Lunger a mai avut tentative de ascensiune in sezonul de iarna pe muntii Manaslu - 8156m, Gashebrum 1 - 8080m si Gasherbrum 2 - 8035m, toate efectuate impreuna cu Simone Moro.In 2018, cei doi au reusit prima ascensiune de iarna pe Varful Pobeda - 3147m, din Siberia, unul dintre cei mai reci munti de pe Pamant.Anterior, Lunger a fost campioana mondiala la ascensiuni cu schiuri si castigatoare a unor competitii de alergare pe munte.Alex Gavan a urcat pe sapte varfuri de peste 8.000 de metri fara oxigen suplimentar: Makalu - 8481m, Gashebrum 1 - 8080m, Shishapangma - 8027m, cucerite pentru prima oara de catre un roman, Manaslu - 8153m, Broad Peak - 8047m, Cho Oyu - 8201m, cucerite pentru a doua oara de catre un roman, si Gasherbrum 2 - 8035m, a treia reusita a unui roman.Alex se foloseste de ascensiunile pe cei mai inalti munti din lume pentru a promova cauze ecologice, cum ar fi cele impotriva taierilor ilegale de paduri, protejarea si conservarea padurilor virgine ale Romaniei, a Parcului Natural Vacaresti, crearea Centurii Verzi a Bucurestiului, Geoparcul UNESCO "Oltenia de sub munte" sau salvarea aspretelui, probabil cel mai rar peste din lume.Dupa ce a supravietuit unui cutremur si unei avalanse pe Everest, in aprilie 2015, impreuna cu echipa sa a initiat campania umanitara "Joy for Nepal", care a facut ca 300 de copii sa invete in trei scoli noi, construite de la zero in sate izolate din Himalaya.Aceasta expeditie marca prima tentativa a romanului de a urca iarna pe un varf de peste 8.000 de metri."Tamara si cu mine nu suntem aici pentru cursa de a stabili cine va urca primul pe K2 in timpul iernii. Mai mult, nu ne intereseaza aceasta cursa si nu apartinem niciunei goane si febra. Nu suntem in niciun fel de competitie cu alte echipe de pe munte, ci ne aducem energia si echipamentele pentru ca aceasta colaborare sa mearga pe acest drum in spiritul abundentei, generozitatii si altruismului.Este profunda mea credinta ca muntii trebuie urcati nu numai cu unelte pentru gheata si crampoane, pe care toti le putem avea, ci mai presus de orice altceva, cu umilinta. Pentru mine, a urca munti in exterior inseamna a urca munti in interior. Pentru mine, K2 este un profesor excelent si un mare maestru pe care il venerez, nu o gramada de piatra gigantica care sa fie profanata doar de o mentalitate victoriana de cucerire.Ascensiunea fara oxigen suplimentar nu este doar o alegere pe care o consideram etica, ci singura abordare prin mijloace corecte pe care o putem imagina si avea fata de aceasta fiinta extraordinara, puternicul K2. Pentru noi, a fi pe pantele sale abrupte si inghetate este mai presus de toate o problema spirituala si abia pe urma o reusita a alpinismului. Ascensiunea vine intotdeauna din interior ", afirma Alex Gavan la inceputul expeditiei sale.