Florin Salam, amendat dupa petrecerea cu 300 de invitati de la Otopeni. IPJ Ilfov a cerut DSP suspendarea activitatii organizatorului

"Alte 8 sanctiuni contraventionale aplicate persoanelor participante la evenimentul organizat in data de 4 iulie in orasul Otopeni si 2 dosare penale intocmite de politistii ilfoveni, sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si folosirea cu rea credinta a creditului societatii in scop personal, in care sunt vizate 2 societati comerciale", a transmis, miercuri, IPJ Ilfov.De asemenea, politistii au deschis doua dosare penale fata de doua societati comerciale, in care se efectueaza cercetari, sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si folosirea cu rea credinta a creditului societatii in scop personal, urmarirea penala fiind sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Ilfov.Surse apropiate anchetei confirma ca printre cei amendati se afla si Florin Salam.Citeste si:Ancheta a inceput dupa ce in spatiul public au aparut imagini de la evenimentul organizat pe raza orasului Otopeni. Din verificarile efectuate de catre politistii ilfoveni, a rezultat faptul ca in data zilei de 4 iulie, intr-o unitate de profil, de pe raza orasului Otopeni, a fost organizata o petrecere privata, in baza unui contract, potrivit caruia era permis accesul unui numar de 20 de persoane intr-un spatiu inchis si 50 de persoane pe terasa aferenta salonului.Potrivit afirmatiilor organizatorului evenimentului, a rezultat faptul ca din cauza conditiilor meteo nefavorabile aparute pe timpul desfasurarii evenimentului, acesta a permis accesul persoanelor din exterior in interiorul salonului, inregistrandu-se astfel o aglomerare de persoane, fara a fi respectate normele legale.Atunci politistii orasului Otopeni au aplicat sanctiuni contraventionale, conform Legii 55/2020, cu amenda in valoare de 7500 de lei pentru organizatorul evenimentului si o sactiune contraventionala aplicata beneficiarului, conform Legii 55/2020, cu amenda in valoare de 2500 de lei.