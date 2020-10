Ambasada Romaniei in Republica Moldova reactioneaza la acuzatiile Ambasadei Federatiei Ruse: "Transformarea memoriei militarilor cazuti la datorie in tema electorala este o expresie de cinism"

"Transformarea memoriei militarilor cazuti la datorie in razboaie in tema electorala este o expresie de cinism la care nu vrem sa fim partasi. Nu dorim sa ne lasam atrasi in polemici lansate provocator in spatiul public in aceasta perioada electorala din Republica Moldova", anunta"Ambasada Romaniei in Republica Moldova care transmite ca nu este surprinsa de reactia Ambasadei Federatiei Ruse in Republica Moldova.Conform reprezentantei diplomatice, Romania are o abordare europeana atat din punct de vedere stiintific in ceea ce priveste studiul, intelegerea si predarea istoriei, cat si din punctul de vedere al asumarii si condamnarii publice a ororilor trecutului si este apreciata la nivel european si international pentru demersurile numeroase si concrete intreprinse in materie de asumare a trecutului, educatie si cercetare privind Holocaustul si comemorarea victimelor Holocaustului, inclusiv pentru introducerea in legislatia romana a definitiei de lucru a antisemitismului, convenita in cadrul Aliantei Internationale pentru Memoria Holocaustului (IHRA) in timpul presedintiei romane a acestei organizatii.Ambasada Federatiei Ruse in R. Moldova se declara "nedumerita de declaratiile Ambasadei Romaniei in R. Moldova despre ceea ce reprezentanta diplomatica rusa numeste "soldatii regimului Antonescu care au murit eroic la 14 iulie 1941 pentru eliberarea Basarabiei de ocupatia sovietica". Intr-un comunicat, ambasada acuza oficialii romani de "cinism" pentru ca cer pastrarea "memoriei eterne a eroilor", relateaza Deschide.md.In acelasi comunicat, ambasada rusa il numeste pe generalul Ion Antonescu "criminal nazist" si il acuza ca a ucis mii de persoane, printre care si moldoveni."Descendentii a zeci de mii ucisi si torturati de agresorii Antonescu si calaul sau Alexianu, locuitori din Moldova - moldoveni, rusi, evrei, gagauzi si bulgari - vor uita cu greu crimele ticalosilor fascisti care si-au justificat atrocitatile prin "lupta pentru reunificare". Apropo, executiile in masa ale rusilor si evreilor din Transnistria pot fi considerate de catre administratia romana de ocupatie o "lupta pentru reunificare"? Sau, poate, "lupta pentru reunificare" este participarea trupelor romane de partea lui Hitler la batalia de la Stalingrad? Si ce zici de complicitatea complicilor nazisti ai lui Antonescu la infometarea locuitorilor din Leningradul asediat?", se mai mentioneaza in comunicat, conform Deschide.md.Ambasada Romaniei in Republica Moldova a organizat in data de 23 octombrie 2020, la Cimitirul de Onoare al Eroilor Armatei Romane situat in interiorul cimitirului localitatii Mana, raionul Orhei, activitati dedicate sarbatoririi Zilei Armatei Romane.Potrivit paginii de Facebook a Ambasadei Romaniei la Chisinau, ambasadorul Romaniei Daniel Ionita a precizat in discursul sustinut cu aceasta ocazie ca "generatia bunicilor nostri a avut parte de razboi si foamete, iar ostasii romani care au cazut pe aceste meleaguri au luptat pentru reintregirea tarii, pentru dreptate si libertate, pentru aceasta palma de pamant dintre Prut si Nistru, care a apartinut Romaniei ca urmare a actului maret de la 1 decembrie 1918 si care a fost rupta din trupul tarii ca urmare a odiosului Pact Ribbentrop-Molotov".