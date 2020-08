Ambasada SUA la Budapesta, "profund ingrijorata" dupa distrugerea a doua steaguri curcubeu montate pe cladiri publice

Vineri, un fan de fotbal a fost retinut de politie sub suspiciunea ca a rupt si a incendiat un steag.Duminica, Elod Novak, vicepresedinte al organizatiei de extrema-dreapta "Our Homeland Movement", a inlaturat un steag curcubeu instalat pentru a marca paradele Pride de pecladirea primariei din Budapesta si l-a aruncat la gunoi. Politia l-a retinut pe Novak.Ambasada a anuntat ca este "profund ingrijorata" din cazua acestor incidente."Libertatea de exprimare este un drept fundamental care trebuie sa poata fi exercitat fara intimidare. Neo-nazistii sau alte grupuri care sustin ura nu trebuie sa fie tolerate in nicio societate", potrivit ambasadei.Comentariile Ambasadei SUA au fost sustinute de un comunicat al unui grup de ambasade, pentru a marca cea de-a 25-a aniversare a Budapest Pride, care a inclus o serie de evenimente si afise in capitala ungara, in aceasta luna, traditionala parada de solidaritate fiind anulata din cauza epidemiei de coronavirus Un purtator de cuvant al guvernului a spus ca autoritatile isi fac treaba, Ungaria fiind o tara unde legile sunt respectate.Grupurile de protectie a drepturilor omului afirma ca ostilitatea fata de persoanele LGBT+ a crescut de cand premierul nationalist Viktor Orban a castigat al treilea mandat , in 2018.Potrivit grupului international ILGA, care sustine drepturile lesbienelor, homosexualilor, bisexualilor, transsexualilor si persoanelor intersiex, Ungaria a scazut in 2019 cel mai mult in Europa in privinta respectarii drepturilor, chiar daca este inaintea aproape tuturor tarilor est-europene. Polonia se afla pe ultimul loc in Europa.In Polonia, unde homofobia a facut parte din ideologia si strategia electorala a partidului de guvernamant PiS, nationalistii si aparatorii drepturilor LGBT s-au confrutnat duminica, la Varsovia. Nationalistii au ars un steag curcubeu.