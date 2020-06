Ambasada SUA la Moscova arboreaza steagul LGBTI odata cu referendumul de interzicere a casatoriilor intre homosexuali in Rusia

Ziare.

com

Aparitia acestui steag pe sediul ambasadei americane coincide cu prima zi a referendumului la care cetatenii rusi sunt chemati la urne sa se pronunte, printre altele, si asupra interzicerii in Constitutia Rusiei a casatoriilor intre persoane de acelasi sex."Drepturile LGBTI sunt drepturi ale omului. Drepturile omului sunt universale", a scris intr-o declaratie ambasada SUA la Moscova, care mai spune ca a arborat acel steag in cinstea aniversarii primei prezentari a acestuia la o parada gay, la San Francisco in anul 1978.Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, a raspuns gestului ambasadei americane amintind ca ''orice situatie de propaganda a minoritatilor sexuale netraditionale in tara noastra este interzisa prin lege''.In timp ce in SUA casatoriile intre persoane de acelasi sex sunt legale, in Rusia promovarea publica a homosexualitatii este un delict, conform unei legi promulgate de presedintele Vladimir Putin in anul 2013.