Mesajul Ambasadei SUA dupa ce nava USS Hamilton a patrulat impreuna cu fregata Marasesti: "Natiunile noastre sunt mai puternice impreuna"

"Garda de Coasta a Statelor Unite apara interesele americane acasa si peste granitePrezenta internationala si nivelul de pregatire al Garzii de Coasta a Statelor Unite au putut fi observate in timp ce nava de patrulare Hamilton (din clasa "Legend") a traversat Marea Neagra, alaturi de omologii romani si bulgari, respectiv fregata Marasesti si nava BGS Bodry 14.Hamilton este prima nava de patrulare a Garzii de Coasta care viziteaza regiunea in mai bine de un deceniu. Exercitiul multinational a servit la imbunatatirea interoperabilitatii si a evidentiat faptul ca inclusiv in vremuri de tensiuni sporite la nivel regional, Alianta este intotdeauna pregatita sa apere interesele Statelor Unite si ale Aliatilor.Natiunile noastre sunt mai puternice impreuna decat pe cont propriu, iar astfel de exercitii asigura faptul ca operam impreuna in cele mai bune conditii", se arata in mesajul Ambasadei SUA.Navele din clasa Legend desi, sunt destinate patrularii in zonele costiere, au caracteristici tehnico-tactice avansate, apropiate de fregatele usoare, cu exceptia faptului ca nu detin armamente specifice navelor de razboi, cum ar fi rachete, torpile, tunuri de calibru mare, bombe antisubmarin etc.USCGC Hamilton are un deplasament de 4500 tone. Poate atinge o viteza maxima de 52 km/h si are o autonomie de 22.000 km, echipajul de minim 113 persoane, putand sa ramana in misiune pe mare chiar si 90 de zile. Armamentul de la bord este compus dintr-un tun MK 110 calibru 57 mm, un sistem Phalanx calibru 12,7 mm pentru tinte apropiate de mare viteza, inclusiv rachete antinava si torpile, patru mitraliere Browning M2, calibru 7,62 mm. La bordul navei se afla un elicopter Eurocopter MH-65 Dolphin.