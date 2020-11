Ambasadorii din Pakistan, Malaysia, Indonesia si Bangladesh, in vizita in Vaslui pentru a cunoaste potentialului economic al judetului

Potrivit unui comunicat de presa transmis de Consiliul Judetean Vaslui, delegatia de ambasadori a avut o intrevedere cu conducerea CJ si a vizitat o ferma avicola, un abator de procesare a carnii si un producator de vinuri."Ne bucura faptul ca ambasadori ai unor tari din zona asiatica sunt interesati de potentialul economic al judetului. Principalele teme de discutie au vizat aspecte privind exportul produselor agroalimentare in cele patru tari, deschiderea acestora pentru produsele din judet, cum ar fi mierea, vinul, carnea de pasare, vita si oaie, fructele si alte produse agricole. Cele patru state au o populatie de 640 milioane de locuitori, iar inaltii oaspeti sunt dispusi sa identifice solutii pentru incheierea de parteneriate economice.Vizita nu va fi singulara si vor exista in viitorul apropiat si alte intalniri. Deja Excelenta Sa Amhar Azeth a anuntat ca pana la sfarsitul anului intentioneaza sa primeasca in Indonesia o delegatie de oameni de afaceri din zona Moldovei, inclusiv din judetul Vaslui, care sa discute cu posibili parteneri din aceasta tara in vederea stabilirii unor parteneriate economice pe termen lung", a declarat, conform sursei citate, presedintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu.Ambasadorul Malaysiei la Bucuresti, Abdullah Zawaei Tahir, ambasadorul Pakistanului, Iqbal Zafar, ambasadorul Republicii Indonesia, Amhar Azeth, si ambasadorul Bangladeshului, Ali Daud, au fost insotiti de consilierul ministrului Economiei, Florin Mihalache, si vicepresedintele Asociatiei de Prietenie Romania-China, Vivian Oancea.