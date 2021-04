Ambasadorul Israelului in Romania a onorat, in gara Suceava, memoria victimelor Holocaustului din Romania

"Din Bucovina, 21.845 de evrei au fost deportati in Transnistria. Este un adevar dureros, insa trebuie cunoscut faptul ca Guvernul Romaniei condus de maresalul Antonescu a ordonat in 1941 exterminarea populatiei evreiesti prin foamete, convoaie ale mortii si deportati in ghetouri si lagare de munca. Pe 9 octombrie 1941 de aici, din gara de la Suceava, a plecat primul transport cu evrei spre Transnistria.Ei au fost inghesuiti in trenuri de marfa, lasati fara mancare si apa (...) Le-au fost distruse si documentele pentru a le fi stearsa pana si identitatea comunitatii lor, o comunitate despre care exista stima care dateaza inca din anul 1473. Evreii din Bucovina au contribuit in mod semnificativ la dezvoltarea economica a oraselor, dar si la viata culturala. Ei au fondat fabrici, scoli, temple si sinagogi care sunt marturii ale traditiilor si valorilor evreiesti", a spus David Saranga. El a precizat ca multi evrei care au emigrat in Israel sunt originari din Bucovina si a multumit ministrului Culturii, Bogdan Gheorghiu , prezent la eveniment , pentru sprijinul acordat promovarii patrimoniului evreiesc.Diplomatul israelian a subliniat ca este de datoria noastra sa ne amintim, pentru ca a vorbi despre viitor inseamna sa-ti asumi trecutul si doar in acest fel se poate construi o lume bazata pe toleranta si intelegere.Totodata, el a spus ca societatea nu ar trebui sa aiba toleranta pentru aceia care instiga la ura."Din pacate, chiar si 80 de ani mai tarziu de la tragedia Holocaustului, maresalul Ion Antonescu este evocat de unii drept un erou desi nu exista nicio indoiala cu privire la responsabilitatea sa in uciderea evreilor din Romania. In 1946, Ion Antonescu a fost anchetat si gasit vinovat pentru crime de razboi de catre Tribunalul Poporului.Criminalii Holocaustului, dar si cei care sunt simpatizanti ai maresalului Ion Antonescu, ai Miscarii Legionare, orice instiga la ura nu trebuie tolerati de societate. Antisemitismul nu se masoara doar in numarul de evenimente antisemite care au loc intr-o tara, se masoara si prin modul in care societatea raspunde la astfel de evenimente, in modul in care autoritatile si liderii de opinie reactioneaza. Doar atunci putem vedea adevarata imagine a unei societati", a spus Saranga.El a multumit autoritatilor romane pentru modul ferm in care reactioneaza cu privire la evenimentele antisemite."Apreciem in mod deosebit faptul ca Romania este una dintre tarile care depun eforturi constante de a-si asuma responsabilitatea pentru trecut si de a promova memoria Holocaustului (...) Romania este un bun prieten al statului evreiesc si, pentru a consolida aceasta prietenie puternica, nu putem sa ignoram istoria care ne-a legat, trebuie sa o acceptam cu onestitate si sa invatam din lectiile ei", a spus David Saranga.Prezent la eveniment, prefectul Iulian Cimpoesu a spus ca nu trebuie sa uitam ce a insemnat Holocaustul pentru istoria omenirii.El a mentionat ca Suceava are si patru persoane declarate Drepti intre popoare, respectiv neevrei care au sprijinit comunitatea evreiasca in acea perioada a Holocaustului, acestia fiind Traian Popovici, fost primar al Cernautiului nascut la Udesti, Ioan T Popescu si Ion Haj din zona Radautiului, precum si familia Valerian si Minodora Beleca din Gura Humorului."Noua nu ne ramane decat sa nu uitam toate aceste sacrificii si ceea ce a insemnat Holocaustul pentru istoria omenirii si sa depunem toate eforturile ca un astfel de lucru sa nu se mai poata intampla niciodata", a spus Cimpoesu.La randul sau, presedintele comunitatii evreiesti din Suceava, Sorin Golda, a precizat ca placi comemorative ca aceasta unde ambasadorul David Saranga a depus joi seara o coroana de flori sunt in toate garile din judetul Suceava de unde au fost deportati evrei si ca autoritatile locale tin sa nu se uite acest eveniment tragic din istoria poporului evreu, dar si a poporului roman.