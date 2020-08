Ambasadorul Israelului: Suntem dispusi sa impartasim toata experienta si tehnologiile noastre cu Romania

Diplomatul a facut declaratia in cadrul forumului "Romania-Israel G2G Healthcare", transmis online, ce a avut ca tema al doilea val de infectie cu noul coronavirus "Faptul ca aceasta este prima intalnire la nivel guvernamental, faptul ca este pe tema Sanatatii inseamna ca avem mult de munca in acest domeniu (...) Suntem dispusi sa impartasim toata experienta si tehnologiile noastre cu Romania, Romania fiind unul dintre cei mai puternici parteneri ai nostri, pot spune un prieten apropiat si un aliat, fie ca vorbim la nivel politic, la nivel economic, orice domeniu poate fi relevant. Suntem aici pentru a impartasi cunostintele noastre", a punctat diplomatul.El a subliniat ca principalele subiecte abordate la intalnirea de marti vor fi telemedicina si gestionarea dosarelor medicale digitale.La randul sau, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu a spus ca telemedicina "este unul dintre sectoarele strategice din domeniul e-Sanatatii""Azi avem oportunitatea de a impartasi cu profesionisti din toata lumea bune practici", a punctat secretarul de stat, care a adaugat ca dosarele medicale digitale sunt "factor determinant pentru progresul medicinei, in lumea intreaga"."In urmatoarele saptamani vom avea noutati importante ce privesc medicina digitala", a afirmat el, amintind ca prioritatea guvernului este "digitalizarea intregului sistem de administratie publica".Itamar Grotto, director general asociat in cadrul Ministerului Sanatatii israelian, membru in Comitetul executiv al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, a vorbit, in cadrul intalnirii, de perspectivele combaterii noului coronavirus, prin intermediul noilor tehnologii.El a spus ca, in prezent, in Israel sunt aproximativ 700 de persoane spitalizate cu COVID-19, dintre care jumatate in stare grava. De asemenea, zilnic, sunt raportate intre 6 si 10 decese, din cauza infectiei cu noul coronavirus.Itamar Grotto a vorbit de perspectiva imbunatatirii anchetelor epidemiologice "atat online, cat si prin investigatori epidemiologi"."Stim ca, daca avem 2.000 de cazuri pe zi, nu poate fi eficient, dar credem ca, daca suntem pregatiti, cand vom avea 200 - 500 de cazuri pe zi, eforturile depuse in ancheta epidemiologica vor avea efect", a afirmat el. Totodata, Itamar Grotto a subliniat importanta respectarii normelor promovate la nivel mondial - purtarea mastii de protectie si distantarea fizica."Investim in IT sa dezvoltam Inteligenta Artificiala, care ne va permite poate chiar sa inlocuim investigatorii, sa compensam o parte din activitatile din spitale . Apoi cautam sa gasim algoritmi care sa identifice indivizii care prezinta un risc ridicat si astfel sa mergem sa ii testam pe ei", a explicat reprezentantul Ministerului Sanatatii israelian.Totodata, el a adaugat ca ministerul Sanatatii colaboreaza cu cel al Apararii pentru a dezvolta si a valida o noua metoda de detectare a noului coronavirus. "Credem ca in trei - cinci luni vom fi capabili sa prezentam una sau mai multe tehnologii pentru a identifica infectia cu noul coronavirus, nu cu PCR, ci cu tehnologii mai degraba bazate pe parte fizica decat pe componenta biologica", a spus Itamar Grotto.