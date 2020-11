Ambasadorul SUA, Adrian Zuckerman: Romania este primul stat aliat NATO care va instala propriul sistem de aparare cu HIMARS

"In doar cateva luni, Romania va receptiona propriile sisteme de aparare cu rachete HIMARS si va deveni primul stat aliat din NATO care si va desfasura in teritoriu aceste echipamente testate in teatrele de operatiuni si garantate de succesele avute in actiunile purtate. Astfel, prin incorporarea sistemului HIMARS in strategia de aparare, Romania isi va consolida pozitia de garant al securitatii Europei, pe frontiera de est si in bazinul Marii Negre", a declarat ambasadorul american.Adrian Zuckerman a mentionat si faptul ca noua achizitie a sistemelor defensive antiaeriene HIMARS completeza programele de inzestrare si modernizare ale Armatei Romaniei, contribuind totodata si la relansarea industriei nationale de aparare."Sistemul HINMAR este un element adecvat in strategia de modernizarea structurilor de aparare, alaturi de planurile de inzestrare pentru fortele terestre, aeriene si navale, precum achizitia avioanelor F16, de rachetele Patriot, a capacitatilor de aparare antisubmarin, sau de colaborarea cu personalul militar american.SUA recunosc rolul Romaniei ca aliat de baza in zona Marii Negre si pe flancul de est al Europei si faptul ca va continua sa-si dezvolte capacitatea de aparare in ritm sustinut, a teritoriului national si a regiunii Marii Negre. Asa dupa cum se stie, tarile noastre au semnat recent un plan pe 10 ani pentru colaborare pe baza caruia va continua sa fie asigurat necesarul resurselor militare si al pregatirii pentru aparare. Azi suntem, de asemenea, martorii renasterii sectorului de aparare al industriei si economiei romanesti, pentru ca o Romanie puternica inseamna o Europa puternica", a mai afirmat ambasadorul Zuckerman.Peste 130 de militari romani si americani cu 30 de mijloace tehnice participa, joi, la exercitiul romano-american Rapid Falcon, organizat de Statul Major al Fortelor Terestre si Fortele Terestre ale SUA in Europa, la Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu si Poligonul Capu Midia.Potrivit MApN, la exercitiul cu trageri de artilerie partenerii americani participa cu doua sisteme mobile de rachete HIMARS, din cadrul Brigazii 41 Artilerie Terestra, dislocata in garnizoana Grafenwoehr din Germania, iar Fortele Terestre Romane, cu trei lansatoare multiple de rachete LAROM, din cadrul Brigazii 8 LAROM "Alexandru Ioan Cuza" din Focsani.Activitatea are ca scop dezvoltarea si consolidarea cooperarii militare dintre Fortele Terestre ale Romaniei si cele ale Statelor Unite ale Americii, precum si o oportunitate de dezvoltare a parteneriatului dintre cele doua mari unitati de artilerie in perspectiva dotarii structurilor Brigazii 8 LAROM "Alexandru Ioan Cuza" cu echipamente HIMARS, incepand cu anul 2021.