Ambasadorul SUA la Bucuresti: "Singurul lucru care a tinut Romania pe loc e coruptia. Revolutia trebuie dusa la bun sfarsit"

Prezent la Oradea pentru o vizita de lucru, ambasadorul SUA in Romania, Adrian Zuckerman, a acordat un interviu ziarului local Bihoreanul . In interviul acordat jurnalistilor oradeni, Adrian Zuckerman a declarat ca este "dezamagit" de numarul mic al romanilor care au iesit la vot la alegerile parlamentare.Adrian Zuckerman a mai declarat ca "problema coruptiei este una fata de care pozitia SUA a fost constanta"."Predecesorii mei au vorbit despre importanta eradicarii coruptiei endemice. Unora le-a placut, altora nu. Eu continui sa vorbesc despre asta pentru ca fara stat de drept, fara domnia legii, dezvoltarea economica n-o sa ajunga la nivelul unde trebuie, asa incat Romania sa-si ia locul langa tarile dezvoltate ale Europei. Nu e niciun alt motiv pentru care Romania nu e langa Franta sau Belgia.Daca n-ar fi fost cei 45 de ani de comunism in tara asta, care au distrus institutii, mentalitati si generatii de oameni, Romania ar fi fost la acelasi nivel cu alte tari din Vestul Europei. Are resurse, are talente, nu e niciun alt motiv pentru nedezvoltare decat lipsa domniei legii. Chiar si dupa 31 de ani de la Revolutie, singurul lucru care a tinut Romania pe loc e coruptia, care a ramas de la cei pe care eu ii numesc "baronii rosii", si de aceea spun ca Revolutia trebuie dusa la bun sfarsit, inclusiv prin eradicarea coruptiei, si lucrul acesta trebuie sa se faca repede", a declarat Adrian Zuckerman pentru Bihoreanul Ambasadorul SUA in Romania a vorbit si despre relatiile SUA-UE. "Faptul ca exista discutii intre prieteni, intre aliati, nu inseamna ca sunt relatii proaste, iar eu nu sunt descurajat, ci cred ca relatiile dintre America si UE vor continua sa fie bune", a mai declarat Adrian Zuckerman in interviul acordat ziarului Bihoreanul.