Ambasadorul SUA la Bucuresti, la comemorarea evenimentelor de la 11 septembrie: Am invins si vom continua sa invingem dusmanii libertatii

"De la sosirea mea, in decembrie anul trecut, am experimentat impreuna multe premiere si acum stam aici impreuna pentru a marca prima noastra comemorare a evenimentelor de la 11 septembrie 2001, o zi pe care lumea nu o va uita niciodata", a spus diplomatul, potrivit unui discurs transmis de Ambasada SUA la Bucuresti.El a marturisit ca pentru el "ziua de 11 septembrie va reprezenta nu numai o mare pierdere, ci si o zi de reflectie despre curajul si hotararea poporului american, de la familiile victimelor la pompierii, politistii, personalul de interventie in situatii de urgenta si barbatii si femeile curajoase in uniforma"."Aceasta este o zi de doliu si amintire, precum si o zi de inspiratie. Ceea ce s-a intamplat acum 19 ani nu ar trebui sa se mai intample niciodata", a aratat el.Astfel, a evocat memoria celor aproape 3.000 de victime ale atacurilor. "Victimele nevinovate erau din toate categoriile sociale si din toate mediile. Nu facusera absolut nimic pentru a-i rani pe cei care i-au atacat. Au fost o tinta doar pentru ca provin din natiunea care reprezinta tot ceea ce urasc dusmanii nostri - o tara care imbratiseaza libertatea, drepturile omului, decenta si demnitatea individuala. Pentru simplul fapt ca erau americani, au fost ucisi in turnurile noastre, la Pentagon si pe campurile noastre. A fost o actiune miseleasca si josnica. Faptasii sunt demni de tot dispretul", a spus ambasadorul.Zuckerman a povestit ca la 11 septembrie era la New York si a vazut cele doua turnuri World Trade Center"prabusindu-se si un oras fantastic aproape paralizat"."Este o imagine pe care nu o voi uita niciodata. Amintirile oribile din acea zi marcheaza un moment de cotitura de neuitat in viata mea. Stiam atunci ca lumea noastra se schimbase pentru totdeauna. Stiam ca razboiul impotriva terorii va fi la fel de dificil, pe cat este de esential. Si stiam ca America poate realiza orice atunci cand actioneaza cu hotarare pentru un obiectiv clar", a mai spus el.In acest sens, el a vorbit despre "dusmanii libertatii"."Am invins si vom continua sa invingem dusmanii libertatii si vom continua sa ii vanam pe cei care ar aduce violenta in tara noastra. Nu avem de ales, daca vrem dreptate pentru acele vieti pe care ni le-au furat si daca dorim sa lasam o lume mai pasnica pentru copiii si nepotii nostri. Dusmanii nostri au reusit sa ne fure pe cei dragi si pacea noastra, dar au reusit, de asemenea, sa arate lumii, din nou, ca cei din echipele de interventie sunt printre cele mai curajoase si altruiste persoane, ca nu exista un prieten mai bun si niciun dusman mai de temut decat armata noastra si ca, desi cautam pacea, nu vom fi victimizati sau tinuti ostatici de actori maligni", a subliniat Zuckerman.Ambasadorul SUA a afirmat ca "Statele Unite sunt o forta care lupta pentru bine, pentru libertate, pentru decenta umana si pentru democratie. Statele Unite vor proteja aceste valori impotriva tuturor celor care incearca sa ni le ia. Nu ne vom pleca niciodata in fata fortelor raului, terorismului, nedreptatii si opresiunii"."Ma rog pentru aceia dintre voi care i-ati pierdut pe cei dragi sau prietenii in aceasta zi, in urma cu 19 ani, sa fi gasit alinare pe parcursul acestor ani. Ca natiune si ca popor, trebuie sa onoram intotdeauna memoria fiecarei persoane pe care am pierdut-o in acea zi oribila", a incheiat diplomatul.