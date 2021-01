Ambasadorul SUA, vizita de ramas bun la Palatul Victoria. Ce a discutat cu premierul Citu

Ambasadorul a fost insotit de adjunctul sefului Misiunii Diplomatice, David Muniz, care la plecarea lui Adrian Zuckerman, pe 20 ianuarie, va deveni "Charge d'Affaires".Potrivit unui comunicat al Ambasadei SUA la Bucuresti, in timpul intalnirii, cei trei au discutat despre progresele din ultimul an in relatia bilaterala si despre continuarea cooperarii in cadrul a numeroase proiecte, inclusiv cel referitor la centrala nucleara de la Cernavoda."Prim-ministrul i-a multumit ambasadorului Zuckerman pentru implicarea sa in relatia bilaterala si a adaugat ca asteapta cu interes sa lucreze cu domnul Muniz. Domnul Muniz l-a asigurat pe prim-ministru ca relatia romano-americana va ramane una stransa sub conducerea Administratiei Biden si si-a exprimat interesul cu privire la continuarea consolidarii Parteneriatului Strategic", se arata in comunicat.CITESTE SI: