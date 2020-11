Ambitiile politice ale familiei Umbrarescu. Finul "Regelui asfaltului" si fratele acestuia, candidatii lui Voiculescu la parlamentare

Daca pana in urma cu cativa ani, familia Sechelariu era cunoscuta in mediile politice drept "stapana" Bacaului, de ceva vreme in judetul moldov se ridica tot mai impunator imperiul lui Umbrarescu.Cozmin Umbrarescu este finul lui Dorinel Umbrarescu si candideaza pe primul loc la Senat din partea PP-USL (partidul lui Dan Voiculescu ) in judetul Bacau.Sorin Umbrarescu este fratele lui Cozmin Umbrarescu si candideaza pe primul loc la Camera Deputatilor, tot din partea PP-USL in judetul Bacau. De asemenea, Sorin Umbrarescu este notarul lui Dorinel Umbrescu.Sorin Umbrarescu a candidat la alegerile locale din Bacau, in septembrie 2020, din partea PP-USL, sustinut de PSD . De asemenea, Sorin Umbrarescu a fost membru PDL , apoi in Forta Civica , iar in 2019 a candidat la alegerile europarlamentare din partea ALDE Notarul Sorin Umbrarescu a fost anuntat drept candidatul la Primaria Bacau, iar lansarea a avut loc pe bratul vestic al Centurii Bacau, constructie realizata de firma lui Dorinel Umbrarescu. Presa locala a sugerat ca aceasta strategie de campanie a fost menita sa induca in eroare electoratul.Un raport al Expert Forum din 2017 lega succesul in afaceri ale firmelor controlate de familia lui Dorinel Umbrarescu, adica accesul la contracte cu statul, de conexiunile politice ale acestuia.Aproape 2 miliarde de lei. La atat se ridica valoarea celor trei contracte pe care si le-au adjudecat in iunie 2020 firmele de constructii detinute de familia Umbrarescu: lotul Zimbor-Poarta Salajului, parte din Autostrada Transilvania, pentru care s-a si semnat contractul de proiectare si executie, si tronsoanele 3 si 4 din Drumul Expres Craiova-Pitesti, unde contractele vor fi semnate luna aceasta, daca rezultatele licitatiilor nu sunt contestate.Specialistii din Compania de Drumuri au anuntat in septembrie ca Umbrarescu a castigat un alt proiect important: lotul 1 al drumului expres Braila-Galati si centura Galatiului, proiect estimat la peste 950 de milioane de lei.Autostrada Transilvania lotul Zimbor-Poarta SalajuluiLungime: 12,24 kmValoarea contractului: 680,4 milioane lei fara TVAContractul a fost semnat pe 20 iunieDrumul expres Craiova-Pitesti - Tronsonul 3Lungime: 31,75 kmValoarea contractului: 670,71 mil. Lei fara TVAConstructorul a fost desemnat pe 26 iunieDrumul expres Craiova-Pitesti - Tronsonul 4Lungime: 31,88 kmValoarea contractului: 617,08 mil. Lei fara TVAConstructorul a fost desemnat pe 30 iunieCunoscut ca fiind "unul dintre cei trei regi romani ai asfaltului" - alaturi de Dan Besciu (Euroconstruct Trading '98) si Costel Casuneanu (Pa&Co International), impreuna cu care a lucrat la constructia tronsonului Moara Vlasiei-Ploiesti, parte din autostrada Bucuresti-Ploiesti - Dorinel Umbrarescu este singurul care a reusit sa-si tina firmele pe linia de plutire si sa evite insolventa. Acum, cele trei firme controlate de familia Umbrarescu - Tehnostrade, Spedition UMB si SA&PE Construct - sunt printre marile companii de constructii care lucreaza in Romania.Tehnostrade si Spedition UMB au aceeasi structura a actionariatului, formata din Mirela Umbrarescu (89% din actiuni), Alexandru Teodor Umbrarescu (5%), Petru Razvan Umbrarescu (5%) si Dorinel Umbrarescu (1%), potrivit datelor de la Registrul Comertului. SA&PE Construct e detinuta de Alexandru Teodor Umbrarescu (50%) si Petru Razvan Umbrarescu (50%).- lotul 1 al autostrazii Timisoara-Lugoj (9,5 kilometri), dat in folosinta cu 6 luni mai devreme decat termenul din contract;- lotul 4 al autostrazii Lugoj-Deva (21,8 km), finalizat anul trecut la aproape 6 ani de la inceperea lucrarilor, cu intarziere, insa, fata de termenul asumat prin contract*;- tronsonul de aproape 9 kilometri dintre Gilau si Nadaselu, parte a Autostrazii Transilvania;- multe contracte de reabilitari de drumuri nationale sau judetene, deszapeziri sau intretineri de sosele, incheiate atat cu autoritatile locale, cat si cu Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).