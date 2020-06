UPDATE. Amenintare cu bomba la Palatul de Justitie din Capitala, sediul Curtii de Apel Bucuresti si al Judecatoriei Sectorului 5

Ziare.

com

Amenintare cu bomba la palatul de Justitie din capitala, unde functioneaza Curtea de Apel Bucuresti si Judecatoria Sectorului 5. Judecatorii, procurorii, grefierii, avocatii si justitiabilii au fost scosi din cladire, potrivit unor surse judiciare.La fata locului au fost solicitati si pompierii."Astazi, in jurul orei 11:10, un barbat a anuntat prin apel 112, ca la Curtea de Apel Bucuresti, se afla un dispozitiv exploziv.La fata locului au sosit politisti ai Sectiei 14 care au procedat la evacuarea cladirii, iar la acest moment specialisti ai Serviciului Pirotehnic din cadrul I.G.P.R. efectueaza verificari.A fost restrictionat traficul in zona, atat auto cat si pietonal", a transmis Politia Capitalei.-Stire in curs de actualizare-