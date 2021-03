Amenintari cu moartea la adresa actritei Maia Morgenstern, trimise "din partea partidului AUR" catre Teatrul Evreiesc de Stat

Sambata seara, actrita si managerul TES a scris pe Facebook : "Iata ce primesc de sarbatoare de Pesach. Cu ocazia Zilei Teatrului". Ea a publicat si capturi de ecran ale e-mail-ului primit pe mai multe adrese Teatrului Evreiesc de Stat.In urma cu o saptamana, Maia Morgenstern s-a declarat socata ca la o intalnire cu directori de teatre si autoritati a asistat la o remarca antisemita, pe care o considera ofensatoare, cu atat mai mult cu cat autorul acesteia s-a scuzat spunand ca a fost o gluma.CITESTE SI: " target="_blank">Maia Morgenstern, tinta unei afirmatii rasiste la o intalnire a oamenilor de cultura: "Hai s-o facem asa, jid..."Ambasadorul Israelului in Romania, David Saranga, a reactionat pe contul sau de Facebook referitor la incidentul in care a fost implicata actrita si a afirmat ca isi exprima sustinerea fata de ea. Oficialul a precizat ca este inacceptabil ca, in aceste vremuri, oameni de cultura sa nu cunoasca semnificatia cuvantului "jid...", iar jovialitatea nu este o scuza pentru ignoranta.