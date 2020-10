Amenzi de 25.000 de lei, aplicate in Ilfov pentru nerespectarea normelor de protectie sanitara

Astfel, conform sursei citate, politistii din IPJ Ilfov, alaturi de cei locali, au aplicat 212 sanctiuni contraventionale cu amenzi de 28.000 lei, dintre care 204 amenzi de 25.000 lei in temeiul Legii nr. 55/2020 pentru nerespectarea masurilor de protectie individuala sau pentru organizarea de activitati in spatiul public/privat/inchis pentru care au fost instituite interdictii/restrictii; un avertisment in temeiul Legii nr. 307/2006 dat de ISU Bucuresti-Ilfov; pe baza OG nr. 2/2001 DSVSA Ilfov a aplicat doua avertismente, iar Directia de Sanatate Publica Ilfov alte doua; doua avertismente in temeiul HG nr. 537/2007 au fost date de catre ISU Bucuresti-Ilfov si o amenda de 3.000 de lei a fost data conform Legii nr. 53/2003 de Inspectoratul Teritorial de Munca Ilfov.Sub autoritatea Institutiei Prefectului - Judetul Ilfov, misiunile din ultimele 24 de ore au fost executate de 130 de politisti, alaturi de 97 de efective reprezentand Inspectoratul de Jandarmi Judetean, ISU Bucuresti-Ilfov, Politia Locala, Inspectoratul Teritorial de Munca, Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, Directia de Sanatate Publica, Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor si Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transport Rutier.Fortele de ordine au verificat in sistem integrat 259 de societati comerciale si au legitimat 997 de persoane pe raza administrativ-teritoriala a judetului Ilfov, cu privire la respectarea interdictiilor impuse pe timpul starii de alerta. De asemenea, au fost verificate 402 de mijloace de transport persoane.Potrivit datelor transmise de catre Directia de Sanatate Publica Ilfov, sambata, la ora 15,00, 1.062 de persoane confirmate cu COVID-19 erau in izolare la domiciliu, 490 - in carantina la domiciliu, trei - in carantina institutionalizata si 133 - internate. La Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov sunt internate 72 de persoane, dintre care 15 la ATI.La nivelul judetului, pana in prezent au fost efectuate 25.260 de teste si au fost confirmate cu COVID-19 un numar de 6.015 de persoane, dintre s-au vindecat 3.364, iar 100 au decedat.