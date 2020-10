Amenzi de 5.500 de lei, dupa organizarea unei nunti in Ilfov

Politia Judeteana Ilfov a transmis miercuri, 28 octombrie, printr-un comunicat, ca in urma unor imagini aparute in spatiul public privind organizarea unui eveniment intr-un restaurant din comuna 1 Decembrie, politistii din Magurele au mers la local, constatand ca evenimentul nu se mai afla in desfasurare."In urma verificarilor, a rezultat faptul ca la data de 27 octombrie, intr-o unitate de profil, de pe raza comunei 1 Decembrie, din judetul Ilfov, a fost organizata o petrecere privata (nunta), la care au participat mai multe persoane, fiind astfel incalcate dispozitiile H.G. 856/2020 privind prelungirea starii de alerta, prin care este interzisa organizarea de evenimente private (nunti, botezuri, mese festive), precum si masurile de protectie individuala", se arata in comunicatul IPJ Ilfov.Politistii au identificat o parte din persoanele care au participat la nunta, precum si pe administratorul localului."Politistii orasului Magurele au aplicat sase sanctiuni contraventionale, din care o sanctiune contraventionala, in valoare de 3.000 de lei, a fost aplicata administratorului societatii, iar celelalte cinci sanctiuni contraventionale, in valoare de 2.500 de lei, au fost aplicate persoanelor participante, conform Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19", a precizat sursa citata.In prezent, politistii efectueaza activitati pentru identificarea tuturor persoanelor care au participat la eveniment, urmand a fi luate masurile legale care se impun.De asemenea, politistii din Magurele au deschis un dosar penal, in care se fac cercetari pentru zadarnicirea combaterii bolilor.