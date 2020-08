Amenzi de aproape 500.000 de lei, date de inspectorii sanitar-veterinari pe litoral. Un fast food a fost inchis temporar

Potrivit unui comunicat al Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Constanta, seria controalelor in unitatile din Navodari, Mamaia , Eforie, Costinesti si Mangalia a continuat si in saptamana 3-9 august.Astfel, medicii veterinari oficiali care activeaza in cadrul Comandamentului Sezon Estival 2020 au verificat 245 de unitati, respectiv 77 de restaurante, doua cafe-baruri, trei pizzerii, 31 de unitati tip fast- food, sapte braserii, 19 unitati de tip bufet, 20 de baruri, doua snack-bar, opt rulote, 49 de magazine alimentare, 17 laboratoare de cofetarie/patiserie, o gelaterie, un stand de produse alimentare, trei unitati tip bistro, patru tonete si o autoutilitara."In urma acestor controale s-au constatat deficiente cu privire la: manipularea necorespunzatoare a produselor alimentare; comercializarea directa catre consumatorul final a produselor alimentare in spatii neaprobate sanitar veterinar; ambalarea si etichetarea necorespunzatoare a produselor alimentare, in vederea depozitarii si valorificarii, precum si comercializarea acestora neetichetate potrivit legislatiei in vigoare; conditii necorespunzatoare de igiena in spatiile de productie; depozitarea necorespunzatoare a produselor alimentare; depozitarea oualor in conditii necorespunzatoare; depozitarea, alimentelor sub forma de materii prime sau semipreparate impreuna cu produse finite care se consuma fara prelucrare termica; functionarea fara documente de inregistrare sanitara veterinara", se arata in comunicat.In urma neregulilor constatate, 60 de unitati, dintre care 27 de restaurante, 12 magazine alimentare, 11 baruri, 10 unitati fast-food au fost amendate cu 469.800 de lei.De asemenea, in ultima saptamana au fost confiscate si retrase de la vanzare 118 kilograme de produse alimentare improprii consumului uman, produse care au fost dirijate catre o unitate de neutralizare. Totodata, a fost emisa o ordonanta de suspendare temporara a activitatii pentru o unitate de tip fast food.A.N.S.V.S.A., prin intermediul D.S.V.S.A. Constanta, pune la dispozitia celor interesati numarul de telefon al Comandamentului Sezon Estival: 0786 577 007, unde se pot face sesizari sau se pot obtine informatii referitoare la diferite aspecte din domeniul sigurantei alimentelor. Acest numar va functiona in paralel cu numarul Call - Center-ului A.N.S.V.S.A.: 0800.826.787, apelabil gratuit, din orice retea de telefonie.