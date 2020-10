Prahova: Amenzi de 11.000 de lei, dupa scandalul de la Tinosu, oprit cu focuri de arma

Potrivit datelor comunicate, luni, de Inspectoratul de Politie Judetean ( IPJ ) Prahova, in urma evenimentului au fost aplicate 11 sanctiuni contraventionale la Legea 61/1991 in valoare de 1.000 lei fiecare."Niciuna din persoanele implicate nu a formulat plangere penala pana la acest moment, intre ele intervenind impacarea, situatia conflictuala ramanand in atentia politistilor. Cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunii de incaierare, de lovire si alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice", precizeaza sursa citata.Un scandal in urma caruia sase femei si trei barbati au fost dusi la sectia de politie a avut loc, duminica seara, in comuna prahoveana Tinosu, unul dintre politistii sositi la fata locului folosind armamentul din dotare in conditiile in care cei implicati nu s-au supus somatiei verbale.Surse apropiate anchetei au declarat, pentru AGERPRES, ca scandalul a pornit ca urmare a unei neintelegeri izbucnite intre parintii unor minori care s-ar fi jucat fotbal in fata unui magazin.