A "plouat" cu amenzi in noaptea de Revelion. Cele mai multe au fost aplicate pentru incalcarea regulilor anti-pandemie

Potrivit raportului autoritatilor, in ultimele 24 de ore, 24.500 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne, precum si peste 2.300 de politisti locali, au fost mobilizati la nivel national pentru asigurarea masurilor de ordine publica si a interventiilor in caz de urgenta. Efectivele angrenate au intervenit la peste 4.400 de evenimente in ultima zi a anului 2020, au constatat 909 infractiuni si au aplicat aproximativ 6.900 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 2.192.604 lei.Actiunile personalului MAI au vizat prevenirea riscurilor si a faptelor antisociale, precum si combaterea unor infractiuni grave si acordarea de sprijin cetatenilor aflati in situatii de pericol.In noaptea de Revelion, la numarul unic de urgenta 112 au fost sesizate 3.598 de evenimente care au necesitat interventia structurilor MAI.Dintre acestea, 1.242 au vizat situatii de urgenta sau acordarea primului ajutor medical de catre echipajele SMURD In ultimele 24 de ore, politistii, jandarmii si politistii de frontiera au fost sesizati cu privire la 909 posibile infractiuni, 243 de autori fiind prinsi in flagrant . In plus, au fost depistati 7 urmariti national sau international.Pentru monitorizarea traficului rutier, politistii au actionat cu 286 aparate radar pentru prevenirea accidentelor grave. In urma abaterilor constatate, au fost suspendate 219 permise de conducere si 57 certificate de inmatriculare.Angajatii Ministerului Afacerilor Interne au acordat o atentie deosebita actiunilor de verificare a modului in care sunt respectate normele de protectie sanitara in Noaptea de Revelion.In urma verificarilor, din cele aproximativ 6.900 de sanctiuni contraventionale aplicate la nivel national, 3.900 au fost aplicate in contextul epidemiologic actual, dintre care peste 3.100 pentru nepurtarea mastii de protectie, 675 pentru nerespectarea de catre agentii economici si persoanele fizice a masurilor privind organizarea sau participarea la evenimente publice sau private, a regulilor privind activitatea de transport persoane sau privind organizarea programului de lucru, precum si incalcarea restrictiilor de circulatie si 52 pentru nerespectarea distantarii fizice.Fata de doua persoane s-au inceput cercetarile pentru infractiunea de zadarnicire a combaterii bolilor.Au fost verificate aproximativ 71.000 de persoane fizice si peste 13.600 persoane juridice.La Linia Telverde unde pot fi semnalate situatiile de nerespectare a normelor de protectie sanitara s-au primit 14 apeluri, care au fost verificate la nivelul municipiului Bucuresti si a 9 judete. Au fost verificate, de asemenea, doua sesizari insotite de imagini foto-video.Pentru protejarea cetatenilor, politistii au continuat operatiunea nationala Foc de Artificii in cadrul careia s-au efectuat verificari la societatile comerciale autorizate, care desfasoara operatiuni cu articole pirotehnice, dar si actiuni in teren pentru identificarea persoanelor fizice si juridice neautorizate, care comercializeaza ilegal articole pirotehnice.In data de 31.12.2020, au fost constituite un numar de 105 dosare penale privind infractiuni la regimul articolelor pirotehnice, fiind indisponibilizate in vederea continuarii cercetarilor aproximativ 2.034 kg. articole pirotehnice.Din 23 noiembrie 2020, cand a debutat actiunea si pana in prezent au fost constituite 902 dosare penale si indisponibilizate aproximativ 70 de tone de articole pirotehnice.Datorita actiunilor desfasurate de structurile MAI, nici in noaptea de Revelion, la nivel national, nu au fost inregistrate probleme deosebite.