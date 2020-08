Amenzi pana la 5.000 de lei pentru operatorii de salubrizare care nu vor spala strazile din zona centrala a Capitalei minimum o data pe zi

Bulevardele, zonele aglomerate, pasajele si podurile din zona centrala vor fi stropite de patru ori in decurs de 24 de ore si vor fi spalate o data pe zi. In cazul altor artere, in functie de dimensiuni, se vor realiza 1 - 3 treceri/saptamana.Maturatul se va realiza zilnic in zona centrala a orasului, pe bulevarde, strazi principale, pasaje/poduri rutiere sau pietonale. In zonele aglomerate se vor realiza doua treceri pe zi, iar pe strazile secundare se va realiza o trecere la 2 - 3 zile.Intervalul orar recomandat pentru operatiuni de stropit, maturat mecanizat si spalat este intre orele 22,00 - 6,00 pe arterele care au sistem de iluminat public corespunzator.In vederea diminuarii cantitatilor de pulberi in suspensie in aer, pe arterele de circulatie cu trafic STB sau pe arterele de penetratie si legatura se vor inlocui maturile/periile cu echipamente de aspiratie. In primii trei ani se vor inlocui in procent de 50%, urmand ca in urmatorii trei ani sa fie inlocuite in procent de 75%.Potrivit regulamentului, autoritatile locale ale sectoarelor vor avea obligatia sa implementeze un sistem de colectare separata pe cinci fractii, respectiv: deseuri biodegradabile, deseuri de hartie/carton, mase plastice, deseuri de sticla/metal si deseuri reziduale.In situatia in care colectarea pe cinci fractii nu este posibila, din punct de vedere tehnic, economic, al protectiei mediului, al sanatatii populatiei si al respectarii standardelor de calitate necesare, autoritatile locale au obligatia sa implementeze un sistem de colectare separata a deseurilor municipale pe minimum doua fractii, umed si uscat, urmat de un proces de sortare a fractiei uscate prin care sa obtina cel putin patru fractii: hartie/carton, mase plastice, deseuri de metal si deseuri reziduale.Nerespectarea prevederilor se va sanctiona cu amenzi cuprinse intre 3.000 si 5.000 de lei.La elaborarea propriilor regulamente, autoritatile locale de sector vor lua toate masurile astfel incat frecventele de colectare a deseurilor si tipul recipientilor sa indeplineasca principiul "platesti cat arunci".Pe teritoriul Capitalei, persoanele fizice sau juridice care executa lucrari de constructii, modernizari, renovari, demolari interventii edilitare de orice natura din care rezulta deseuri vor avea obligatia sa incheie contract pentru evacuarea acestora cu un operator de salubrizare sau sa obtina acord de transport deseuri, eliberat de PMB. Persoanele fizice/juridice care transporta deseuri menajere trebuie sa detina permis de lucru eliberat de Primaria Capitalei.Producatorii de deseuri si detinatorii de deseuri municipale si asimilabile vor fi obligati sa colecteze separat cel putin urmatoarele categorii de deseuri: hartie, metal, plastic si sticla. Colectarea separata se va face in containere de suprafata ingropate sau semi-ingropate acolo unde sunt intrunite conditiile de amplasare a acestora, iar in caz contrar se va realiza in saci sau europubele, destinate fiecarui tip de deseu.In cazul in care nu este posibila colectarea direct la sursa pe cinci fractii a deseurilor reciclabile si se efectueaza colectarea pe doua fractii - umeda si uscata - deseurile reciclabile colectate in aceste conditii vor fi supuse sortarii in statii cu aceasta destinatie.Colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora, se va face in recipienti speciali.Deseurile vegetale, colectate din parcuri, curti si gradini, se vor supune operatiunii de compostare. Acest lucru se va realiza prin grija operatorului de salubrizare.Primariile de sector si operatorii de salubrizare vor identifica potentialele surse de producere de deseuri periculoase si vor raporta anual PMB lista acestora. Pentru gospodariile individuale se vor distribui saci de plastic pentru deseurile periculoase, care se vor colecta separat fata de cele menajere.Deseurile voluminoase (mobilier, covoare, saltele) vor fi preluate lunar, in ultima zi de sambata a fiecarei luni, precum si in alte zile, in baza unor solicitari prealabile.Primariile de sector vor asigura colectarea periodica cu operatori desemnati cel putin odata pe trimestru a DEEE-urilor de la populatie.Deseurile provenite din activitati de constructii si desfiintari vor fi supuse proceselor de reciclare. Materialele rezultate vor putea fi utilizate pentru reamenajari de drumuri sau alte activitati. Este interzisa abandonarea si depozitarea deseurilor din constructii si desfiintari pe domeniul public si privat.Deseurile care nu mai pot fi reciclate vor fi supuse unui proces de prelucrare, tratare/neutralizare si valorificare materiala si energetica. Deseurile biodegradabile colectate separat, inclusiv cele preponderent vegetale provenite din spatii verzi, vor fi transportate la statia de compostare.Municipiul Bucuresti va adopta si implementa tehnologii menite sa introduca masuri de eficienta energetica ca urmare a tratarii deseurilor municipale in instalatii specifice. Deseurile care vor fi supuse procesului de tratare in instalatii care sa genereze energie termica/electrica sunt cele ramase in urma procesului de sortare si care nu mai pot fi supuse reciclarii.Nerespectarea prevederilor regulamentului se sanctioneaza cu amenzi cuprinse intre 300 si 5.000 de lei.