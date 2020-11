Institutia careia Predoiu vrea sa ii puna "colti ca sa sfasie din averile infractorilor" trebuie sa vanda 23 de capre. Pana atunci, cauta pe cineva ca sa le hraneasca

ANABI este institutia din Romania care identifica si administreaza bunurile provenite din infractiuni si le si valorifica.Acum, agentia este in situatia hilara de a vinde 23 de capre ale caror proprietari au fost arestati. Caprele se afla in judetul Constanta, intr-un varf de deal unde nu exista niciun fel de utilitati, nici macar curent electric. Asa ca ANABI a trimis acolo o echipa care sa ia caprele din varf de deal si "sa le introduca in circuitul civil"."Acum suntem sesizati cu valorificarea a 23 de capre aflate intr-un varf de deal, intr-o locatie neelectrificata. Toti proprietarii caprelor sunt arestati, iar noi am fost sesizati sa le valorificam. Si ce facem de o saptamana? O echipa de colegi este la Constanta, cautam pe cineva sa le ia si sa le gazduiesca, pana le vindem.Trebuie sa cautam si veterinar si sa le inregistram si le vom vinde, pentru ca cel care le cumpara nu e interesat de unde le-am luat, dar mai intai noi trebuie sa le introducem legal in circuitul civil", a declarat, vineri, directorul ANABI, Cornel-Virgiliu Calinescu.Directorul ANABI spune ca, deocamdata, sunt costurile de deplasare pentru cei doi angajati care au mers la Constanta sa caute un "administrator" provizoriu pentru capre."Mergem pe costuri minime, nu ne apucam sa angajam o firma ca sa mute caprele. Vom avea cheltuieli de administrare, pentru ca ele trebuie hranite de cineva. Preturile de hrana si medicatie vor fi probabil mici, nu am facut o evaluare, dar e clar ca va fi o factura de platit din partea acelui care le va lua", a afirmat Calinescu.Dupa ce va rezolva aceste detalii, ANABI va scoate la licitatie pe site cele 23 de capre. Pretul unui animal este evaluat undeva la 300 de lei.CITESTE SI