ANALIZA Capacitatea ATI pentru pacientii COVID, la jumatate. Resursa umana, intinsa la maxim. Cat de aproape suntem de limita sistemului sanitar in Romania

Nu poti sa cumperi o generatie de specialisti in ATI

650 de pacienti in terapie intensiva pana la finalul lunii august

Actuala strategie de transfer a pacientilor ATI nu va mai face fata

"Nu poti sa ierti un stat defetist, sau un guvern care da vina pe popor"

Triajul pacientilor ATI a inceput deja

Numarul pacientilor de la ATI, in crestere

Pentru a preveni o prabusire a capacitatii sistemului sanitar in a asigura asistenta medicala in sistem te ATI, pentru bolnavii Covid dar si pentru ceilalti pacienti care au nevoie de astfel de asistenta, acestia sustin ca este nevoie de masuri drastice si eficiente.Specialistii in sanatate publica subliniaza ca, dintre toate aspectele serioase ale pandemiei, situatia pacientilor internati la ATI este de departe cea mai serioasa problema. Iar solutiile pentru aceasta problema se lovesc de resursa limitata a personalului medical specializat, o problema ce nu poate fi rezolvata la fel de usor precum achizitia de ventilatoare sau alte aparate necesare pentru pacientii din ATI.Si asta in conditii de ingrijire, hai sa o numim, optima, caci pe masura ce capacitatea medicala se erodeaza, prin burn-out si prin lipsa de personal, e evident ca si nivelul de ingrijire va scadea. Medicii nu sunt masini", este de parere psihiatrul Gabriel Diaconu."Dotarea tehnologica si alte aspecte ce tin de sanitar, spatiul, numarul fizic de paturi, numarul de ventilatoare, capacitatea tehnica de a acorda ajutor in cazul complicatiilor date de pneumonia Covid-19, ma refer la ceea ce astazi stim ca este tulburarea de coagulare ce da mortalitatea ridicata.Asta insemnand specialitati apropiate de terapie intensiva, medicina de urgenta, neurochirurgie, chirurgie generala etc., - dar evident fiecare om pe care-l iei sa ingrijeasca un bolnav Covid-19 este un medic care nu o sa mai trateze alti pacienti.Capacitatea noastra totala pe ATI, cu maximul de spirit de sacrificiu si cu neglijarea altor patologii care se intersecteaza cu ATI, la momentul de fata ar putea sa se apropie la 2.000 de paturi la nivel national. Dar sa ne intelegem, aceste 2.000 de paturi nu vin la pachet cu specialisti. Si evident cu cat va scadea standardul de ingrijire cu atat mortalitatea va creste.i", a declarat Gabriel Diaconu.In opinia acestuia, tara noastra a ajuns deja la "momentul Italiei", unde in varful pandemiei spitalele nu aveau suficiente ventilatoare pentru toti bolnavii Covid ce necesitau ingrijire in terapie intensiva.Singura diferenta e una de nuanta, sustine acesta, prin faptul ca in zonele unde avem o raspandire pronuntata iar sectiile de ATI sunt pline, autoritatile pot inca transfera pacienti la alte spitale . "Sa ne dam seama ca, in cazul unui bolnav critic, transportul pacientului vine la pachet cu noi riscuri care cresc riscul de mortalitate", subliniaza acesta.Cu peste 1.000 de cazuri noi anuntate zilnic, dintre care circa 5% reprezinta pacienti care ajung sa aiba nevoie de ingrijire in terapie intensiva la finalul lui august 80% din paturile de terapie intensiva (ATI) destinate COVID-19 la nivel national vor fi ocupate cu bolnavi in stare grava."Estimarea are la baza o prognoza realizata de Institutul National de Sanatate Publica (prin CNEPSS pe baza datelor colectate de DSU) care concluzioneaza pe baza unei modelari efectuate saptamana trecuta ca in ultima zi a lui august vom avea 650 de pacienti cu COVID-19 internati la ATI", sustine intr-o postare pe pagina sa de Facebook, Vlad Mixich. Medicii sustin ca intr-un astfel de scenariu, sistemul medical se va afla sub o presiune uriasa, unde sistemul de transfer al pacientilor Covid in stare grava nu doar ca nu va mai face fata dar vor fi afectati si pacientii non-Covid care au nevoie de acest tip de ingrijire."Trebuie sa intelegem ca la 1.000 de pacienti in stare grava sistemul sanitar va fi sub o presiune uriasa, pentru ca pe langa acestia se vor suprapune si cei cu alte afectiuni. In acest moment avem undeva la 1.400 de ventilatoare, si daca 1.000 vor fi alocate celor care au coronavirus si au nevoie de ele, este evident ca restul populatiei va fi privata de accesul la sanatate. La 1.000 de cazuri COVID in ATI, este probabil sa nu mai putem interna toti pacientii care au nevoie de terapie intensiva.Iar acelasi lucru este valabil si pentru pacientii Covid, daca avem 30 de cazuri critice intr-o localitate unde avem doar 15 ventilatoare, situatia este la fel de grava, pentru ca nu intotdeauna va exista timpul, resursele si posibilitatea de transfer. Chiar daca vom mai avea paturi disponibile al Oradea sa zicem, s-ar putea sa nu existe timpul pentru un transfer de la Bucuresti.Ne vom confrunta cu aceasta situatie si in lunile urmatoare, ceea ce inseamna ca vor trebui gasite solutii, personalul medical va trebui si el odihnit, pentru ca acesti oameni nu vor putea lucra doi ani in continuu", a declarat Radu Tincu, primar in cadrul sectiei de Terapie Intensiva a Spitalului Floreasca."Chestia cu transferul bolnavilor in alte spitale sau cu detasarea medicilor e un element care nu va dura foarte mult. Atunci cand presiunea va fi foarte mare nu mai poti compensa numarul de pacienti prin rotatia doctorilor sau cu transferul cu elicopterul prin diferite zone din tara. Si atunci urmatorul pas va fi transformarea altor spitale generale in spitale COVID. Fapt ce va avea un impact negativ pentru pacientii care au sufera de alte afectiuni decat Covid, din moment ce acestia nu vor mai avea loc sa se trateze in spitalele respective.Propunerea mea pentru aceasta situatie dificila este transformarea unui spital pavilion intr-o sectie mamut de terapie intensiva. Ca sa se transfere acolo aparate de ventilatie mecanica si doctori din toata tara si acolo sa se gestioneze, nu stiu, 100 - 150 de cazuri grave, astfel incat spitalele celelalte sa ramana spitale pentru populatia care nu are Covid.Astfel, nu contaminam sistemul de sanatate publica, pentru ca in momentul in care vom dispersa cate cinci pacienti in fiecare spital din tara cu sectie de terapie intensiva, riscul sa contaminam spitalul devine foarte mare.Un beneficiu in a avea cat mai multi pacienti in stare grava intr-un astfel de spital va fi aparitia unei rutine, in ceea ce priveste protocoalele de siguranta, in randul cadrelor medicale. Acestia vor lucra acolo, vor deprinde rapid toate circuitele, vor fi vigilenti pentru ca sunt numai pacienti COVID, vor fi mult mai antrenati sa se imbrace si sa se dezbrace de echipamentele de protectie - zona maxima de risc de infectare in randul cadrelor medicale - decat sa facem aceasta dispersie a pacientilor in toate spitalele din Romania.", este de parere medicul Radu Tincu.De altfel, saptamana aceasta, conducerea Spitalului Judetean din Galati a transmis ca se afla in imposibilitatea de a transfera personal medical catre noua sectie ATI mobila montata in curtea spitalului, in conditiile in care cei 15 medici ATI deservesc deja 3 linii de garda, asigurand acordarea anesteziei la cele 18 sali de operatie, 12 paturi ATI Covid si 33 de paturi ATI spital.", a transmis conducerea spitalului.In opinia psihiatrului Gabriel Diaconu, in conditiile in care era de asteptat ca o mare parte a populatiei sa nu internalizeze peste noapte normele de siguranta sanitara, un guvern defetist, care in toate aceste luni nu a cautat sa mareasca capacitatea de tratament in ATI nu poate fi iertat."Este descumpanitor sa observam ca, la mai bine de sase luni de la primele cazuri de pe teritoriul Romaniei, autoritatea centrala se poatecu putin peste 800 de paturi ATI. Este inacceptabil. Experienta si studiile din Statele Unite spun ca la momentul la care rata de ocupare pe o anumita arie geografica raportat la populatie, depaseste un plafon de 70% in terapie intensiva, masurile trebuie sa fie severe, drastice si imediate. Acela este momentul la care mai ai practic doua saptamani in care sa te pregatesti.In acest moment vedem cum sectiile ATI din Capitala sunt pline, la fel in judetele cu o transmitere accentuata, si conteaza mai putin ca in judetele verzi nu exista o problema la fel de mare. Pentru ca la nivel national, un colaps in orice judet inseamna de fapt un colat national. Restrictiile de circulatie nu mai exista, si chestiunea abordarii de tip focar ne face sa nu vedem padurea de copaci, adica nu conteaza ca la sfarsitul zilei in unele judete sunt mai putine cazuri.Desfasurarea de spitale mobile, un tir cu terapie mobila trimis la nu stiu care spital, spitalele Rol militare sau cele construite de diverse ONG-uri - astea sunt masuri pe care le iei in teatre de razboi, nu in vremuri de pace intr-o tara guvernata si care are pe mana unelte de investitii masive in tot ceea ce inseamna logistica sanitara. In sanatate nu poti sa astepti sa vina dezastrul peste tine pentru a incepe sa te pregatesti.Trebuie sa dam oamenilor in stare critica sansa de a fi tratati medical. Aceasta este sansa pe care o irosim in aceasta perioada, pentru ca vedem deja ca pacientul in stare critica ajunge sa nu mai primeasca ajutor medical. Poate vom da vina pe medici, insa oricine poate sa incerce sa se puna in pielea unui medic si sa vada ca, la un moment dat, cand ai sapte cazuri in acelasi timp de intubat, de mutat, este o limita pana la care poti sa mergi", a declarat acesta.In urma cu o saptamana, Beatrice Mahler, managerul Spitalului "Marius Nasta" din Capitala declara ca principalul motiv de ingrijorare il reprezinta cresterea numarului de pacienti internati in ATI, si explica cum are loc ingrijirea acestora.", a declarat aceasta.Aceasta ingrijorare a fost reiterata si de catre Secretarul de Stat in cadrul MS, Horatiu Moldovan . "Numarul de pacienti crescut la ATI este cel care ne ingrijoreaza cel mai tare. Avem aproximativ 900 de paturi destinate celor cu Covid, avem ocupate jumatate deocamdata. Ele nu sunt ocupate uniform si de aceea apar situatii in care toate paturile dintr-un spital sunt ocupate. Exista posibilitatea sa crestem numarul de paturi sau sa convertim din zona non Covid", declara acesta in urma cu cateva zile."Cel mai grav scenariu este atunci cand vom avea un numar crescand de cazuri de la o zi la alta care vor sufoca sistemul medical, in mod special terapiile intensive, cele care necesita suport ventilator. Avem in spitalele suport COVID aproape 2.000 de paturi in terapie intensiva, din care 840 sunt complet utilate. Pragul rosu este, sa spunem, sa avem 2.000 de cazuri in terapie intensiva, ceea ce nu vad previzibil in acest moment", preciza si ministrul Sanatatii, Nelu Tataru In ultima luna numarul pacientilor COVID in stare grava internati la sectiile ATI aproape ca s-a dublat. Astfel, daca la 14 iulie erau 234 de pacienti, in ultimele zile numarul acestora a trecut de 450. Asta in conditiile in care numarul deceselor anuntate zilnic a inceput sa treaca de 40, maximul inregistrat in doar o singura zi in prima parte a pandemiei. In acest ritm, in contextul in care in ultima saptamana au fost inregistrate in medie peste 1.000 de noi imbolnaviri, numarul pacientilor COVID internati la ATI ar putea depasi numarul estimat de 650.Asa cum explica profesorul Alexandru Rafila , efectele numarului ridicat de noi imbolnaviri, in ceea ce priveste cresterea pacientilor in ATI, se vor vedea dupa a scurta perioada de timp."E un decalaj intre cresterea numarului de cazuri noi si cresterea numarului de cazuri de terapie intensiva si de mortalitate. Pentru ca un om care se imbolnaveste nu intra de a doua zi la ATI, boala se agraveaza in timp.", a explicat acesta.