Analiza complexa privind evolutia COVID-19: Romania ar trebui teoretic sa reintre in starea de urgenta la inceputul lui august

Daca trendul crescator se va pastra, Romania ar putea fi nevoita sa intre din nou in stare de urgenta undeva la inceputul lunii august, pentru a putea face fata stuatiei.In plus, un scenariu pesimist arata ca, in luna septembrie, vom putea ajunge la peste 1 milion de romani care au fost sau sunt infectati.Numarul de cazuri de coronavirus a crescut in Romania cu 54,3% fata de saptamana trecuta, iar prognoza realizata de o companie privata si predata Comitetului National pentru Situatii de Urgenta arata ca avem crestere supra-exponentiala a cazurilor de coronavirus in Romania.Potrivit documentului, la mijlocul lunii august vom avea probabil intre 42.447 si 58.400 cazuri active, dintre care 2.122 - 4.088 in terapie intensiva.

"Cresterea supra-exponentiala va continua pana cand distanta sociala va incepe sa creasca. La actuala distanta sociala si actualul prag (estimat) de siguranta, la 1 august am avea intre 20.727 si 24.246 cazuri active, peste dublul numarului de cazuri actuale. La terapie intensiva ne asteptam sa avem la 1 august, in aceste conditii, intre 1.036 si 1.697 internari", se arata in document, potrivit digi24.roIn aceste conditii, autorii prognozei spun: "Criteriul enuntat exemplificativ pentru reintrarea in Stare de Urgenta (10.000 de cazuri in 5 zile) ar fi indeplinit intre 1 si 3 august".Analiza stabileste o corelatie intre distanta sociala si evolutia numarului de cazuri si urmareste legatura dintre acestea in ultimele luni.Conform documentului, "distanta sociala a mai fost atat de scazuta pe 11 aprilie. Am avut nevoie de 19 zile (pana pe 30 aprilie), in conditii de stare de urgenta, sa depasim pragul de siguranta".Totodata, in cel mai pesimist scenariu, in luna septembrie, Romania va depasi un milion de cazuri si mai putin de jumatate de milion, intr-un scenariu optimist.Cifrele reprezinta o monitorizare zilnica a numarului de cazuri active si o prognoza a evolutiei realizata dupa modele folosite la nivel international.Cel mai important factor luat in calcul este cel care reprezinta distantarea sociala.Cifrele acestei prognoze se pot modifica in functie de evolutia zilnica a epidemiei.Analiza a fost realizata de o echipa de cercetatori coordonata de Mihai Pascadi, consultant in management.Documentul poate fi consultat aici