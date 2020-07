Analiza KeysFin: Piata constructiilor va ajunge la 90 de miliarde de lei in 2020. Topul judetelor dupa cifra de afaceri a companiilor din domeniu

Potrivit sursei citate, in 2018, cifra de afaceri a pietei locale de constructii (constructii de cladiri, inginerie civila si lucrari speciale de constructii) a fost de 84,4 miliarde de lei."Desi cele mai importante companii din industria de constructii, din punctul de vedere al cifrei de afaceri, contracteaza proiecte mari de infrastructura, este important de mentionat ca industria nu se bazeaza doar pe acestea, iar companiile medii si mici care se ocupa de constructii de ansambluri rezidentiale, cladiri de birouri sau alte constructii civile, insumeaza o valoare importanta din total. Din punctul nostru de vedere piata de constructii din Romania are toate sansele sa creasca in continuare, insa e dependenta de masurile sociale si economice aplicate de Guvern, pentru ca romanii sa cumpere in continuare locuinte noi, iar companiile sa continue sa investeasca in spatii noi", a declarat Roxana Popescu, managing director KeysFin, unul din cei mai importanti furnizori de solutii de business information de pe piata locala.Analistii KeysFin puncteaza si scaderea considerabila a numarului insolventelor, cu 58%, comparand recordul negativ de 3.000 insolvente din 2013 cu cele 1.018 insolvente din 2019. Totodata, in primele patru luni ale acestui an au fost inregistrate 315 insolvente in sectorul constructiilor, ceea ce arata ca, momentan, acest sector nu a fost puternic afectat, considera acestia.Potrivit celor mai recente date de la INS, volumul lucrarilor de constructii (ca serie ajustata sezonier) a scazut in mai cu 2,2% fata de aprilie 2020, insa a fost cu 14,3% peste nivelul din mai 2019. In primele 5 luni din 2020 avansul a fost de 23,7% fata de aceeasi perioada din 2019.Analiza KeysFin mai arata ca Bucuresti se afla pe primul loc in topul judetelor in functie de cifra de afaceri a business-urilor din constructii care au sediul aici, insumand 26 miliarde de lei, aproape 31% din totalul la nivel national in 2018. Capitala este urmata in clasament de Cluj (7,4% din total), Ilfov (6,9%), Prahova (4%) si Timis (3,8%). Companiile inregistrate in cele cinci judete cumuleaza aproape 53% din totalul cifrei de afaceri locale a acestui sector.In ceea ce priveste noul program Prima Casa, analistii KeysFin atrag atentia ca "un plafon prea mare, precum si o garantie atat de confortabila oferita de stat, ar putea duce la cresterea artificiala a preturilor imobiliarelor, precum si la supraindatorarea unei parti a populatiei.""Noile prevederi ale programului sunt inca in discutie, insa au fost vehiculate cresteri ale plafonului maxim de la 70.000 euro la 140.000 euro, precum si cresterea garantiei statului, pana la 80% din valoarea creditului contractat. Bineinteles, noile conditii aprobate de legislativ vor avea un impact direct atat asupra pietei locale de constructii, cat si asupra sistemului bancar", se precizeaza in studiu.Analiza KeysFin are la baza datele financiare anuale, neajustate, agregate, raportate de companii la Ministerul Finantelor (la sfarsitul perioadei) si care au ca domeniu principal de activitate unul dintre codurile CAEN aferente grupelor 41 - constructii de cladiri, 42 - lucrari de geniu civil, 43 - lucrari speciale de constructii. Toate cifrele sunt exprimate in lei, iar datele au fost extrase in iulie 2020.KeysFin ofera solutii de reducere a riscului comercial utilizand date despre companiile din Romania si din strainatate prin intermediul unor instrumente dedicate. Cu un portofoliu de peste 500 de clienti, KeysFin este unul dintre cei mai importanti furnizori de solutii de business information din Romania. KeysFin detine si aplicatia KeysFinder, prin intermediul careia utilizatorii pot accesa usor si rapid situatii financiare, indicatori si informatii juridice de la peste 4 milioane de entitati economice din Romania.