ANALIZA. Reducerea ratei dobanzii de politica monetara anuntata de BNR, posibilitate de accentuare a tendintei inflationiste la nivelul economiei

"Cea mai recenta reducere de dobanda anuntata de catre BNR ar putea sa evidentieze posibilitatea de accentuare a tendintei inflationiste la nivelul economiei. Consiliul de Administratie al bancii sustine ca o ajustare a ratei de politica monetara de la 1,75% la 1,50% are potentialul de a sustine redresarea economica in conformitate cu estimarile. In plus, ar putea facilita aducerea ratei anuale de inflatie la nivelul dorit si consolidarea la nivelul vizat de 2,5%. In acest sens, titlurile de stat ar putea suferi reduceri ale randamentelor reale, cel putin in cazul titlurilor cu scadente mai indepartate, factorul timp aducand in ecuatie un nivel ridicat de incertitudine", spune analistul XTB Romania Radu Puiu.Potrivit casei de brokeraj, titlurile de stat reprezinta acum o investitie atractiva atat pentru investitori, cat si pentru romanul de rand."Avand in vedere contextul actual al pietei, cu dobanzi in scadere, dar cu o presiune inflationista destul de ridicata, acest tip de instrumente ar putea sa castige si mai mult teren in raport cu depozitele bancare. Pe langa siguranta oferita de faptul ca reprezinta titluri garantate de catre guvern, ofera o dobanda mult mai avantajoasa", spun analistii.Astfel, in cazul celor mai mari banci din Romania, precum Banca Transilvania si BRD , dobanzile la depozitul anual sunt de 2,75%, respectiv 1%. Daca luam in calcul si impozitul si comisioanele, dobanda actuala efectiva (DAE) atinge valori mult mai scazute: 1,1%, respectiv -0,6%."Prin urmare, exista cazuri in care clientii platesc pentru a pastra banii la banca. Aceasta remarca vine inainte de a lua in calcul rata inflatiei, care, adusa in discutie, accentueaza pierderea suferita de populatie", explica analistul.La randul sau, Claudiu Cazacu, consulting strategist in cadrul XTB Romania, arata ca "atractivitatea titlurilor de stat depinde de estimarile referitoare la curs si la dobanzi pe orizontul ales. Pentru investitorii in titlurile pe 4 si 5 ani, ar fi nevoie ca erodarea eventuala indusa de o depreciere a leului in raport cu euro sa nu absoarba diferentialul de dobanda fata de ratele viitoare de dobanda ce ar putea fi obtinute la plasamente in euro. In linii mari, am intrezari in scenariul de baza o dinamica lenta descendenta a leului pentru rebalansarea dezechilibrelor macro, inclusiv cel de cont curent, pe un orizont de 4-5 ani".Pe un orizont apropiat, situatia iesita din comun generata de influentele majore ale masurilor de restrangere a circulatiei si activitatii atat in Romania cat si la nivel european vine cu o plaja larga de rezultate posibile, afrima analistii."O necunoscuta esentiala va fi gradul de absorbtie a fondurilor viitoare si aceasta ar putea intoarce busola, intr-un scenariu ultra-optimist, aducand chiar episoade de apreciere a cursului. Astfel, ar fi sporita atractivitatea ofertei titlurilor de stat. Pe de alta parte se pune problema ratelor de dobanda peste 2, 3 sau 4 ani. Va fi oare un moment cand inflatia ar redeveni o preocupare majora? In acel caz, am putea asista la o crestere a ratelor nominale, chiar si in conditiile unor niveluri reale scazute. Astfel, chiar daca deprecierea cursului nu inseamna un pericol suficient de mare la adresa apetitului pentru titlurile de trezorerie, nesiguranta din jurul ratelor de dobanda ar putea contura o decizie mai nuantata", mai spune Cazacu.El precizeaza ca perspectivele de inflatie nu vor deveni insa foarte clare pe termen scurt."E mult prea devreme pentru a face bilantul acestui an complicat. Pentru moment, doritorii de siguranta pot compara dobanzile la ofertele Ministerului de Finante cu cele ale bancilor comerciale: in abordare relativa, primele se pozitioneaza net favorabil. Posibilitatea de a tranzactiona unele serii pe bursa reprezinta un alt plus, oferind sansa lichidizarii inainte de scadenta, e drept, contra unui risc de pret. Cei care au o perspectiva de detinere indelungata vor avea nevoie sa accepte marja de siguranta diminuata cu riscul de variatie a cursului si dobanzilor, in special in a doua jumatate a orizontului de 4-5 ani", adauga el.Banca Nationala a Romaniei a redus prognoza de inflatie pentru finalul acestui an la 2,8%, de la 3% anterior. De asemenea, Comisia Europeana afirma ca rata de inflatia este asteptata sa scada la 2,5% in 2020."Prin urmare, putem vorbi despre o tendinta de incetinire a presiunii infationiste, care se afla pe o panta descendenta. Spre deosebire, titlurile de stat pe 1 an ofera o dobanda de 3,5%, ceea ce reprezinta o prima considerabila in contextul actual", spune analistul Radu Puiu.Cu mai mult de 15 ani de experienta in pietele financiare, XTB este, in prezent, unul dintre cei mai mari brokeri de instrumente derivate din lume si o companie completa de investitii listata pe Bursa de la Varsovia. Cu birouri in peste 10 tari incluzand Marea Britanie, Polonia, Germania si Franta, XTB este, de asemenea, reglementata de cele mai importante autoritati de supraveghere din lume incluzand FCA si KNF.