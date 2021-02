Anca Dragu: "E nevoie de o politica de integrare economica si culturala a romilor"

"Astazi, se implinesc 165 de ani de la eliberarea romilor din sclavie. Perioada lunga de robie a lasat o amprenta vizibila pe majoritatea comunitatilor de romi. Suferinta comunitatii rome este data de lipsa de acces la resurse, de incapacitatea noastra de a le oferi copiilor de romi posibilitatea de a merge la scoala si de a construi un cadru social corect pentru aceasta categorie de cetateni. E nevoie de o politica de integrare economica si culturala. Autoritatile, institutiile statului, noi toti trebuie sa ne ingrijim de toate comunitatile sarace si sa le ajutam sa iasa din starea in care se gasesc", a scris Dragu, sambata, pe Facebook CITESTE SI: Anca Dragu (USR PLUS) a fost aleasa presedinte al Senatului pentru legislatura 2020 - 2024 Presedintele Senatului afirma ca saracia duce la lipsa educatiei, la violenta si infractiuni economice, iar "simpla eticheta rasiala e doar o descriere"."In calitate de presedinte al Senatului, voi cauta sa ofer intreg sprijinul institutiei pe care o reprezint in gasirea de solutii si proiecte de impact pentru a veni in intampinarea nevoilor comunitatilor vulnerabile. Ne dorim identificarea de masuri si crearea de propuneri legislative coerente, prin a caror implementare sa crestem gradul de incluziune sociala. Eu cred in oameni! Fiecare om este important si special, fiecare dintre noi merita dragoste, respect si apreciere. Si mai cred in diversitate. Pentru unii dintre noi, viata a venit cu limitari si oprelisti din motive independente de noi", a adaugat Anca Dragu.