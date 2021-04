Ancheta a politistilor, dupa un posibil caz de rapire a unui copil de 10 ani. Ce s-a intamplat

"Astazi, in jurul orei 14.30, politia a fost sesizata despre faptul ca un minor a fost observat in apropierea unei societati comerciale din localitatea Floresti, in compania unei persoane necunoscute de sex masculin, de aproximativ 30 de ani.Ulterior, cei doi au fost vazuti plecand impreuna intr-o directie necunoscuta. Au fost constituite de urgenta mai multe echipaje de politie , jandarmerie si politie locala pentru depistarea minorului si a barbatului", a transmis, marti seara, IPJ Cluj.Sursa citata a precizat ca, in jurul orei 19.30, cei doi au fost depistati pe raza localitatii Floresti."Din datele preliminare, starea minorului in varsta de 10 ani este una buna.In cauza sunt efectuate cercetari in cadrul unui dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de lipsire de libertate in mod ilegal", au mai precizat politistii.