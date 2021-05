O femeie ar fi fost batuta pe strada de politisti pentru ca nu a purtat masca. A fost declansata o ancheta VIDEO

Incidentul ar fi avut loc pe o strada din comuna Buteni, in cursul zilei de miercuri."Politistii orasului Sebis au fost sesizati prin 112 despre faptul ca, pe raza localitatii Buteni, o femeie ar fi fost agresata de politisti. La fata locului a fost solicitat un echipaj SMURD , care a preluat o femeie de 50 de ani, aceasta fiind transportata la spitalul orasenesc Ineu in vederea acordarii de ingrijiri medicale. In continuare se vor efectua cercetari in vederea stabilirii starii de fapt, audierii persoanelor in cauza si luarea masurilor legale care se impun. Pana la aceasta ora nu a fost depusa nicio plangere", a transmis IPJ Arad in noaptea de miercuri spre joi.Intr-un clip video postat pe Facebook apare o femeie lesinata pe strada, iar mai multi localnici incearca sa ajute victima. Intr-un al doilea clip se vede cum femeia este preluata de un echipaj SMURD pentru a fi transportata la spital.In ambele filmari, martorii afirma ca "Politia de la Sebis a batut-o" pentru ca "a prins-o pe drum fara masca".