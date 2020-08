Ancheta epidemiologica la IPJ Timis, dupa ce 11 angajati au fost depistati cu COVID-19

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al judetului Timis, in cursul zilei de miercuri, doi angajati ai Politiei Rutiere au fost confirmati pozitiv cu COVID - 19, iar in urma testarilor, in cursul zilei de joi alti noua au fost confirmati cu virusul SARS CoV 2.Este vorba atat de ofiteri, cat si de agenti din cadrul IPJ Timis.Alti 11 angajati ai IPJ Timis, care au luat contact cu cei infectati se afla in izolare la domiciliu.Directia de Sanatate Publica Timis a demarat anchete epidemiologice, urmand ca si alti angajati ai IPJ Timis sa fie testati.