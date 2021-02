Ancheta disciplinara in cazul operatorului de la Ambulanta Cluj, care i-a certat pe parintii unui copil ca au sunat la 112 pentru a cere ajutorul

Acesta le-a reprosat ca nu reprezinta o urgenta, iar abia la al treilea apel, preluat de un alt operator, a fost trimisa o ambulanta . "(...) precizam ca ne delimitam categoric de un astfel de comportament total neprofesionist si nu vom admite ca astfel de situatii sa fie tolerate", subliniaza DSU.Departamentul pentru Situatii de Urgenta precizeaza ca s-a sesizat cu privire la informatiile aparute in spatiul public , care vizeaza o inregistrare dintre apartinatorul unei fetite si un operator al Serviciului de Ambulanta Cluj, prin apel la numarul unic de urgenta 112, si a solicitat declansarea unei anchete disciplinare impotriva operatorului SAJ Cluj."Totodata, conform celor sesizate, precizam ca ne delimitam categoric de un astfel de comportament total neprofesionist si nu vom admite ca astfel de situatii sa fie tolerate, acestea ingreunand scopul comun al tuturor serviciilor de urgenta de a raspunde prompt si eficient cetatenilor care solicita ajutorul prin apel la numarul unic de urgenta 112", subliniaza reprezentantii DSU.Presa locala a relatat ca, in noiembrie, parintii unei fetite de un an si cateva luni, din comuna Aghiresu, au sunat la 112 pentru a solicita o ambulanta intrucat micuta urina cu sange. Operatorul care a preluat apelul, o femeie, le-a reprosat celor doi ca nu au sunat la medicul de familie, intrucat problema nu reprezinta o urgenta.Atunci cand tatal i-a spus ca va raspunde daca fiica sa pateste ceva, aceasta le-a spus parintilor ca ei sunt raspunzatori pentru felul in care isi cresc copiii. Abia la al treilea apel la 112, preluat de un alt operator, a fost trimisa o ambulanta pentru ca fetita sa fie dusa la spital. Directorul Serviciului de Ambulanta Judetean Cluj, Horia Simu, a declarat ca persoana respectiva este monitorizata si ca o astfel atitudine "nu isi are locul".