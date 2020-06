Ancheta la Mures dupa ce o mama sustine ca a nascut spontan in toaleta din curtea casei. Bebelusul a murit

Ziare.

com

Potrivit Politiei Judetene Mures, politistii de la Sectia de Politie Rurala Tarnaveni au fost sesizati, sambata dimineata, despre faptul ca o tanara ar fi nascut in mod spontan in toaleta din curtea unei case din localitatea Suplac.Pompierii militari au intervenit pentru a scoate nou-nascutul din toaleta, insa medicul aflat acolo a declarat decesul acestuia.Cadavrul a fost transportat la IML pentru efectuarea necropsiei, in vederea stabilirii cu exactitate a modului in care a survenit moartea."Politistii desfasoara cercetari pentru comiterea infractiunii de uciderea ori vatamarea nou-nascutului de catre mama, sub supravegherea procurorului din cadrul parchetului competent", a transmis Politia Mures.