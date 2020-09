Ancheta la Protectia Copilului in cazul celor patru adolescente care au batut o copila de 13 ani din Targu Jiu

Cele patru batause, anchetate de politie

DGASPC Gorj a inceput o ancheta in cazul celor patru adolescente, cu varste cuarinse intre 12 si 14 ani, care au snopit in bataie si umilit o copila de 13 ani din in Targu Jiu, potrivit Observatorul Potrivit unui comunicat al institutiei, de luni, 7 septembrie, Protectia Copilului va incepe verificarea situatiei socio-familiale la domiciuliul celor patru agresoare."In dupa-amiaza zilei de duminica, 06.09.2020, Politia Municipiului Targu-Jiu, a solicitat participarea unui psiholog din cadrul DGASPC Gorj la audierea minorelor implicate in incidentul care a aparut in mediul online si in mass-media.Imediat, psihologul institutiei noastre s-a deplasat la sediul Politiei Municipiului Targu-Jiu, oferind suport psihologic pe tot parcursul audierilor.Cu aceasta ocazie, institutia noastra s-a autosesizat cu privire la acest caz, urmand ca incepand din dimineata zilei de luni, 07.09.2020, sa intreprinda o ancheta de evaluare a situatiei socio-familiale la domiciliul tuturor minorelor implicate in incident.Ancheta va fi efectuata de o echipa multidisciplinara formata din psiholog, asistent social si consilier juridic. In functie de constatarile efectuate, se vor intreprinde masurile legale ce se impun", a transmis DGASPC Gorj.Reamintim ca IPJ Gorj face cercetari dupa ce in spatiul public au aparut imagini in care o adolescenta este batuta de alte patru fete, in timp ce un baiat a filmat intreaga scena, care are loc la Targu Jiu.In imagini se poate observa cum o copila este obligata sa stea in genunchi in fata altor trei fete. Una dintre acestea o scuipa, apoi o loveste puternic peste fata. Victima ramane la pamant, insa alta fata o trage de par. Agresoarele incep sa dea cu pumnii si cu picoarele in ea, dupa care o trag de par in acelasi timp."Noi ne-am autosesizat ca urmare a imaginilor aparute in spatiul public. Au fost identificate toate persoanele implicate in eveniment . Patru tinere cu varste cuprinse intre 12 si 14 ani ar fi agrest-o pe tanara de 13 ani din municipiul Targu Jiu. In cauza a fost intocmit dosar penal cu privire a infractiunea de lovire sau alte violente", a declarat Victor Tuhasu, potrivit News.ro.Pana duminica seara, politistii nu primisera o plangere din partea familiei fetei batute.Astazi, insa, tatal victimei a depus plangere impotriva celor care i-au agresat fiica.