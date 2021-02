Anchete sociale la domiciliile copiilor agresati in parcul din Hunedoara. Ce masuri s-au luat

Pentru familia copilului de opt ani, cu a carui mama agresorul traieste in concubinaj , s-a dispus deja masura protectiei in cadrul unui centru maternal din municipiul Hunedoara. In ceea ce priveste familia baiatului de 13 ani, va fi luata o decizie dupa ce se va incheia evaluarea facuta de echipele de asistenti sociali."Reprezentanti ai DGASPC si ai DAS Hunedoara s-au deplasat la domiciliile celor doi minori in vederea evaluarii initiale. (...) Pentru prima familie (a copilului de opt ani - n.r.) s-a dispus masura protectiei in cadrul Centrului maternal din Hunedoara. Pentru familia copilului de 13 ani se vor dispune masuri de protectie, daca se impune acest lucru", a declarat luni purtatorul de cuvant al DGASPC Hunedoara, Cristina Sav.Potrivit acesteia, barbatul care i-a agresat pe cei doi copii la locul de joaca este concubinul mamei baiatului de opt ani. Femeia mai are un copil in varsta de opt luni.Copiii si familiile acestora primesc consiliere psihologica din partea specialistilor DGASPC Hunedoara.In ceea ce priveste copilul de 13 ani care a fost trantit de pamant, starea sa de sanatate era stabila. Medicii de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Deva au decis, in cursul zilei de luni, sa-l transfere pe sectia de Neurochirurgie, avand in vedere ca minorul a suferit un traumatism la cap."Copilul este in stare stabila. Nu-i este pusa viata in pericol, in acest moment. Este internat la Neurochirurgie pentru supraveghere si tratament. El are un traumatism cranian cu o fractura la osul occipital, care nu necesita interventie chirurgicala", a explicat directorul medical al SJU Deva, dr. Lucian Miron.Copilul va ramane in spital sub supraveghere medicala.Un barbat in varsta de 29 de ani, din municipiul Hunedoara, a fost retinut duminica dupa-amiaza de politisti, dupa ce a trantit de pamant un copil de 13 ani si apoi a lovit un altul, in varsta de opt ani, la un loc de joaca din localitate.Agresorul va fi prezentat luni in fata magistratilor pentru dispunerea masurilor legale in acest caz.In cauza, anchetatorii au intocmit un dosar penal pentru comiterea infractiunilor de loviri sau alte violente, violenta in familie, precum si pentru tulburarea linistii si ordinii publice, deoarece faptele a fost comise intr-un loc public.