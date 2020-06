ANDPDCA: Elevii cu nevoi speciale vor avea locuri speciale in scoli

Ziare.

Ordinul a fost emis in baza parteneriatului dintre ANDPDCA si Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC).Repartizarea candidatilor pe locurile distinct alocate se realizeaza de catre Comisia de admitere judeteana si a Municipiului Bucuresti.Elevii cu CES din invatamantul special si de masa care au absolvit clasa a VIII-a au la dispozitie patru perioade in care se pot inscrie pe locurile distinct alocate: pana pe 6 iulie 2020 - inscrierea la etapa de repartitie pe locurile speciale; pana pe 10 iulie 2020 - inscrierea la etapa generala de repartitie computerizata; in perioada 22-24 iulie 2020 - etapa de repartitie a cazurilor speciale; perioada 30 iulie - 3 august 2020 - etapa a-II-a de repartitie destinata elevilor care nu au sustinut evaluarea nationala.Elevii cu CES care din anumite motive nu au avut posibilitatea sa participe la evaluarea nationala generala si care totusi doresc sa sustina examenele, se pot inscrie in perioada 22 - 26 iunie 2020 la etapa speciala de evaluare nationala pe baza unei adeverinte medicale care sa ateste faptul ca nu a putut participa la evaluare din motive medicale."Reamintim faptul ca, elevii cu CES din invatamantul de masa si special, absolventi ai claselor a-VIII-a, se pot inscrie la etapa a doua de repartitie pe locurile distinct alocate acestora, in perioada 30 iulie - 3 august 2020. Inscrierea se realizeaza in baza Certificatului CES al elevului", se mai arata in comunicat.