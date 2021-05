Cine este Andra Migiu, noul secretar de stat numit la Ministerul Sanatatii. Banchera de succes, traieste de 6 ani in Luxemburg

Decizia a fost publicata in Monitorul Oficial.Andra Migiu este o banchera de succes si este angajata Bancii Europene de Investitii de cinci ani si jumatate. Ea traieste de aproape 6 ani in capitala Luxemburgului, Luxembourg.Migiu este unul dintre bancherii care se ocupa de Fondul European de Garantare, un proiect prin care BEI urmareste sa raspunda la impactul economic al pandemiei COVID-19.Scopul fondului, care este de 25 de miliarde de euro, este sa asigure suficienta lichiditate pe termen scurt pentru a face fata crizei pentru companiile din statele membre participante si capacitatea acestora de a-si continua cresterea si dezvoltarea pe termen mediu si lung."Am ajuns acum in Bucuresti, abia de doua ore, iar maine va fi prima mea zi de munca la minister. Pe toata perioada in care voi fi la Ministerul Sanatatii m-am autosuspendat de la BEI. In felul acesta, ma voi putea concentra exclusiv pe ceea ce am de facut aici", a declarat Andra Migiu, pentru Ziare.com.