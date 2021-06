Andra Migiu, secretar de stat in Ministerul Sanatatii: A fost nevoie de cineva ca mine si nu am ezitat sa zic da. Voi ajuta echipa pe PNRR, dar si pe alte proiecte

"Nu a fost nevoie sa ma convinga nimeni"

"Am destul de multa experienta pe investitii mari, cu astfel de fonduri"

In ciuda varstei de doar 33 de ani, Andra Migiu a acumulat deja aproape 14 ani de experienta in institutii financiare. Recent, ea a fost cooptata in echipa Ministerului Sanatatii, unde va avea atributii pe proiecte de investitii in sanatate."In perioada 2008 - 2015, Andra a lucrat in Romania in audit si consultanta financiara, iar din ianuarie 2016 si-a inceput activitatea la Banca Europeana de Investitii. A gestionat programe si tranzactii de finantare atat pentru companiile mici si mijlocii, cat si pentru intreprinderile mari, desfasurate in tari din Europa Centrala si de Est.In ultimii doi ani, Andra a activat in doua proiecte de referinta: elaborarea si negocierea instrumentelor de finantare in cadrul InvestEU si Fondul pan-European de Garantare, un program de 25 de miliarde de euro creat de Banca Europeana de Investitii pentru finantarea companiilor din Uniunea Europeana care se confrunta cu efectele crizei COVID-19", a scris zilele trecute ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila , in mesajul prin care anunta numirea noului secretar de stat.Am stat de vorba cu Andra Migiu la doar doua zile dupa preluarea functiei. Era abia venita de la Luxemburg, acolo unde locuieste de ani buni, insa intrase deja "in paine" la Minister."Inca sunt in proces de a primi atributiile concrete, sa am un inventar complet al tuturor atributiilor. Rolul meu este sa preiau mare parte din portofoliul de activitati, responsabilitati pe care le-a avut Ioana Mihaila inainte de a fi numita ministru si toate se invart in jurul proiectelor de infrastructura, proiectelor de investitii, si a proiectelor de imprumut. Avem mai multe prioritati in aceasta perioada, inclusiv PNRR-ul si spitalele regionale. Suntem in discutie cu Comisia Europeana. Exista si o componenta de sanatate in lista de prioritati si avem o serie de obiective. Ne focusam pe proiecte care pot fi implementate pana la finalul anului 2026 si sunt o serie de livrabile care sunt propuse, inclusiv extinderea si renovarea a aproximativ 25 de spitale. Exista si o aplecare pentru centre comunitare si catre cabinetele medicilor de familie", a spus Andra Migiu.Asadar, noul secretar de stat va pune, printre altele, pe picioare componenta de sanatate din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR)."Eu voi ajuta echipa pe PNRR si incet-incet preiau si alte atributii. E bine sa iti consolidezi echipa cu astfel de experiente, interactiunea cu alte state membre, sa ai si vizibilitate pe proiecte comparabile destul de vaste si interactiuni cu Comisia. Cred ca ajuta. Imi dau seama si din cat de familiara sunt cu ceea ce primesc acum ca informatii noi. Ma simt confortabil. E foarte aproape de ceea ce faceam eu", spune Andra Migiu.Tanara a raspuns rapid apelului facut de noul ministru al Sanatatii, Ioana Mihaila. "Doamna Ministru m-a contactat, dar de convins nu a fost nevoie sa ma convinga nimeni. Eu am un obiectiv, am venit sa-mi ajut tara. Sunt foarte foarte incantata de aceasta oportunitate si simt ca pot sa contribui si asta imi da foarte multa energie. Sunt deschisa la ce se intampla si sunt concentrata pe obiectivele pe care mi le-am luat aici", sustine Migiu.Deocamdata nu stie cat de lung va fi mandatul sau in minister, insa isi doreste cu tot dinadinsul sa duca la bun sfarsit ceea ce a inceput. "Nu vreau sa mi fac planuri pe termen foarte lung, desi parcursul meu e unul coerent, nu am obiceiul de a-mi face planuri atat de indepartate. Crede-ma, cu toata sinceritatea, mi-am dorit foarte mult sa vin sa ajut, chiar sunt foarte recunoscatoare pentru oportunitatea asta. Si am o aplecare pentru proiecte de interes public, iar daca sunt pentru Romania si romani, cu atat mai bine. Deciziile mele vor trece mereu prin filtrul asta."Andra Migiu a lucrat mai bine de cinci ani la Banca Europeana pentru Investitii. Ai putea crede ca experienta acumulata ar fi calificat-o mai degraba pentru un post similar in Ministerul de Finante. Ea insa considera ca este omul potrivit la locul potrivit. "Cred ca Ministerul Sanatatii e un minister care are nevoie de mult suport acum si e foarte relevanta zona de expertiza pe fonduri. Conteaza si nevoia. A fost nevoie de cineva ca mine, nu am ezitat sa zic da."Andra Migiu este membru USRPLUS de doi ani si jumatate. Este gorjanca, dar a terminat Relatii Economice Internationale in Bucuresti. A lucrat opt ani in KPMG, apoi de mai bine de cinci ani face parte din echipa de experti a Bancii Europene pentru Investitii. Acolo s-a ocupat mai intai de gestionarea institutiilor financiare din Europa de Est, cu precadere Romania, iar apoi a facut si din proiecte mai complexe."Am preluat proiecte finantate, deci credite de tip garantie, am intrat in niste produse structurate, in care erau tripartide sau patru contrapartide. Am avut Initiativa pentru IMM-uri, unde am lucrat pe proiectele din Romania si din Bulgaria, care au avut patru contrapartide fiecare. Acestea erau Banca Europeana de Investitii, Fondul European de Investitii, Comisia Europeana si autoritatile romane, prin fonduri structurale pe perioada de programare anterioara si autoritatile bulgare", povesteste Andra Migiu.Acum ea urmeaza sa se implice in proiectele de investitii ale Ministerului Sanatatii, intre care si gestionarea Programului Operational Sanatate, PNRR, si a imprumuturilor venite de la Banca Mondiala. "Ca tip de proiect se leaga, bineinteles, pentru ca eu am destul de multa experienta pe investitii mari, cu astfel de fonduri", spune Andra Migiu.