Andreea Esca, acuzata de fantasmagorii dupa interviul despre COVID-19: "Ai fost platita de Organizatia Mondiala a Sanatatii"/"Ai luat 100.000 de euro, ca Marcel Pavel"

Iata o parte din mesaje:

Prezentatoarea TV a postat promo-ul interviului si pe pagina ei de Facebook , primind un val de incurajari de la oameni, care ii urau sanatate si putere.Cu toate acestea, au existat si multe jigniri si acuzatii , persoane care o acuza ca minte, ca virusul nu exista, ca a fost platita de Organizatia Mondiala a Sanatatii, sau ca este un joc pe care il face de anul trecut, cand a vorbit, in cadrul jurnalului, despre o posibila pandemie. Acestea sunt doar cateva dintre teoriile conspiratiei pe care oamenii le-au vehiculat in comentarii."Cati bani ai luat pentru minciuna asta? Tu fiind o persoana publica cunoscuta chiar si in Europa ai facut anuntul asta sub pretextul ca fiind persoana publica esti sim ai credibila dar atat tu cat si televiziunea ati fost platite pentru acest anunt mincinos in spital ai putut sta la fel cum a stat si Marcel Pavel pentru 100.000 de euro"."Ai facut cumva teatru? Ca vad ca plangi la comanda madame"."Ti-ai vandut sufletul pentru cativa bistari, tradatoare ce esti! Bagi frica in oameni la comanda! Rusine sa iti fie! Si tie si familiei tale! In loc sa refuzi..."."A fost platita cu bani multi de OMS sa spuna asa ceva! Chiar nu va puteti da seama! Cand a zis ca i-a facut transfuzie cu plasma de la unul infectat, este reclama! E o mincinoasa! E platita sa minta pentru ca toata lumea o blameaza pentru exagerarile de la stiri! Acum spune ca de la petrecere in aer liber"."Cata josnicie. A fost prima jurnalista care a aparut pe retelele de socializare cu o filmare de anul trecut unde se intreba daca, cu un zambet sarcastic. Si-a jucat rolul perfect. Rusine. Un om care se imbolnaveste nu face jocul nimanui. Isi vede de familie si de viata personala. Rusine! Esti un om bun dar profesional lasi de dorit"."Buna, as fi foarte dezamagit daca la stirile de la ora 19 voi afla ca ati avut covid si acum v-ati insanatosit asa deodata. Sper ca ne veti spune adevarul si nu veti da apa la moara unui partid ...de stanga"."Minte! Nu are promter si falseaza... Zmeura de Aur pentru cel mai prost rol de sotie de bolnav inchipuit. Ce mai face sotul tau, nu-i mai merge afacerea cu vanzarea mastilor la suprapret?"."Alexandre Eram, anunta prin intermediul unor mesaje e-mail comercializarea unor "masti de protectie civila la 1,90 euro/buc (fara TVA) si masca medicala antibacteriana 3,50 euro / buc (fara TVA) Traiasca COVRIG-19!""Rusine! Minti cu atata nerusinare/ Cine asculta discursul tau ar fi tentat sa te creada. Cum sa vorbesti cu sotul tau la telefon in ATI si ventilat. Hai termina cu prostiile!"Andrei L.D.: "Ai avut gripa, doamna! Lasa abureala!"