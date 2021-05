Andreea Moldovan a fost angajata la Organizatia Mondiala a Sanatatii. Functia pe care o va ocupa secretarul de stat demis din Ministerul Sanatatii

Ea a fost numita consilier al organizatiei si va incepe munca la Geneva in iunie.In prezent, pana cand se definitiveaza documentele, Andreea Moldovan lucreaza ca si consultant din Brasov, desi anuntase ca se va intoarce la Spitalul Judetean din oras. Ea va pleca in a doua jumatate a lunii iunie la Geneva, la OMS, unde va fi consilier in cadrul departamentului care se ocupa de preventia si controlul infectarilor Covid-19.Potrivit "Adevarul", Andreea Moldovan a divortat intre timp si a revenit la vechiul nume, Andreea Capilna. De asemenea fostul secretar de stat a spus ca va avea ocazia sa se implice si in alte tipuri de activitati.Andreea Moldovan a fost timp de cateva luni secretar de stat in Ministerul Sanatatii, dar a fost demisa din functie dupa semnarea unui ordin care a fost publicat in Monitorul Oficial, fara sa-l anunte pe premierul Florin Citu A fost unul dintre momentele tensionate din coalitia de guvernare, mai ales ca si fostul ministru al Sanatatatii, Vlad Voiculescu, a fost demis tot atunci si din acelasi motiv.