Angajata Prefecturii Constanta confirmata cu COVID-19 a luat virusul de la sotul ei

DSP a anuntat, printr-un comunicat de presa, ca Departamentul de Supraveghere in Sanatate Publica a inceput o ancheta epidemiologica in cazul salariatei Prefecturii Constanta confirmata pozitiv cu virusul SARS-CoV-2."Din primele date ale anchetei, a reiesit ca salariata a intrat in contact cu sotul (confirmat pozitiv COVID, duminica, 5 iulie, fiind simptomatic). Atat ea (fara simptome), cat si sotul sunt internati la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta. In cadrul anchetei au fost identificati toti contactii apropiati, s-au recoltat exudate naso-faringiene pentru testare RT-PCR COVID-19 si li s-a recomandat izolarea la domiciliu pe durata incubatiei maxime, de 14 zile. Urmeaza ca in ziua a saptea sa aiba loc o retestare", se arata in comunicat.Sursa citata a mentionat ca a fost facut dezinfectia suprafetelor de lucru, a aerului, in spatiile frecventate de persoana identificata ca fiind pozitiva COVID-19.Persoanele izolate la domiciliu vor contacta medicii de familie, pentru monitorizare si concediu medical, a mai transmis DSPJ Constanta.Prefectura Constanta a transmis, luni seara, ca o angajata in Cancelaria prefectului a fost confirmata cu Covid-19. Din acest motiv, prefectul judetului Constanta, George-Sergiu Niculescu si echipa sa au intrat in autoizolare pana la efectuarea testului si aflarea rezultatului.