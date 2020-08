Angela Merkel se asteapta la o agravare a epidemiei de COVID-19

"Va trebui sa traim cu acest virus inca mult timp (...) Situatia ramane grava. Sa o luam in serios. Am beneficiat toti de libertate si de o protectie relativa impotriva aerosolilor in timpul verii", cand este posibila "viata in aer liber", dar situatia risca sa se schimbe odata ce mai multe activitati se muta in spatii inchise, unde virusul se poate transmite mai usor, a remarcat Merkel la o conferinta de presa.Guvernul german va "face totul astfel incat copiii nostri sa nu fie perdantii pandemiei. Scolile si gradinitele trebuie sa fie lucrurile cele mai importante", a indicat ea, promitand de asemenea ca guvernul sau va cauta sa lase economia sa functioneze ori sa o reporneasca acolo unde a fost afectata de pandemie, si de asemenea sa pastreze locurile de munca.O alta prioritate mentionata de Angela Merkel este spiritul de solidaritate sociala, in contextul in care unele categorii sociale au fost afectate de pandemie mai mult decat altele, precum varstnicii sau familiile cu venituri reduse."Nimic nu va mai fi ca inainte de pandemie, ea ne va lovi dur si in mod existential", a avertizat cancelarul german.La fel ca alte state europene, Germania se confrunta in prezent cu o intensificare a epidemiei de COVID-19, inregistrand zilnic in jur de 1.500 de noi cazuri de contaminare, crestere atribuita in mare parte vacantelor. Prin urmare, guvernul de la Berlin si cele regionale au instituit joi noi restrictii, precum limitarea reuniunilor private sau amenzi pentru nepurtarea mastii.