ANM: August, cea mai insorita si calda luna de vara. Record de temperatura de 44,5 grade

"Caracteristicile climatice ale acestei luni se datoreaza modificarilor importante ce apar in distributia centrilor barici de pe continentul european. Astfel, dorsala Anticiclonului Azoric inainteaza pana deasupra Europei de Est, mentinand o stabilitate mai mare a maselor de aer in zona tarii noastre, la aceasta contribuind si desele invazii ale aerului tropical, fie dinspre nordul Africii, fie dinspre sud-vestul Asiei. Totusi, fata de iulie se remarca un usor regres termic al valorilor medii lunare in cea mai mare parte a tarii, exceptand zona inalta a Carpatilor, unde august este, in general, cea mai calduroasa luna a anului", se arata in prognoza ANM.Din datele inregistrate in perioada 1961-2019 la statiile meteorologice din reteaua ANM se constata ca temperatura medie multianuala a lunii august depaseste 22 de grade Celsius in Campia Romana, dar si in estul Dobrogei, cu precadere pe litoral si in Delta Dunarii. Valori intre 20 si 22 de grade Celsius se inregistreaza in Campia de Vest, Campia Jijiei, sudul Moldovei si zonele deluroase din Muntenia. Valori intre 18 si 20 de grade Celsius sunt caracteristice pentru centrul si nord-estul Moldovei, Campia Crisanei, Culoarul Muresului si nord-vestul Transilvaniei. In Maramures, in centrul si estul Transilvaniei, in Bucovina si in Subcarpatii Moldovei, Olteniei si Munteniei aceste valori sunt cuprinse intre 16 si 18 grade Celsius.Pentru zonele muntoase, temperatura medie multianuala se inscrie intre 5 si 15 grade Celsius. In zona montana joasa, dar si in depresiunile intramontane, aceste valori se situeaza intre 12 si 16 grade Celsius. La altitudini de peste 1.500 de metri, mediile lunare de temperatura au valori intre 8 si 12 grade Celsius si doar la altitudini de peste 2.500 de metri se inregistreaza temperaturi sub 8 grade Celsius.Potrivit specialistilor ANM, frecventa mare a temperaturilor maxime de peste 40 de grade Celsius in aceasta luna este data de prezenta aerului tropical. Astfel, la 62 de statii meteorologice, temperatura maxima absoluta a lunii este cuprinsa in intervalul 40 - 43,5 de grade Celsius.Luna august 2012 a fost una extrem de calda, la 82 de statii meteorologice depasindu-se maxima absoluta a lunii. 11 dintre aceste recorduri, inregistrate in 2012, au fost depasite in 4 - 6 august 2017, cand, la un numar de 25 de statii meteorologice s-a inregistrat cea mai ridicata temperatura din toata perioada de functionare a respectivelor statii. Anii 2015 si 2018 se afla pe locul 2 in topul anilor cu cele mai calduroase luni august din Romania (din perioada 1961 - 2019), iar 2010, 2012, 2017 si 2019 pe locul 3. Acest top a fost realizat pe baza temperaturii medie lunara, ca medie pe tara.In aceste conditii, temperatura maxima absoluta a lunii august este de 44,5 grade Celsius si s-a inregistrat in localitatea Ion Sion din judetul Braila, in data de 10 august 1951. In aceeasi zi, in alte doua localitati din Baragan (Amara si I.C. Frimu), s-a inregistrat temperatura maxima de 44 de grade Celsius, apropiata de cea absoluta pe tara.Datele ANM arata ca temperatura maxima absoluta la Bucuresti s-a produs in data de 7 august 2012 si este de 41,5 grade Celsius, fiind inregistrata la statia meteorologica Bucuresti-Filaret. In aceeasi zi, la statia meteorologica Bucuresti-Afumati, temperatura maxima a fost de 40,1 grade. La Bucuresti-Baneasa, maxima absoluta a fost inregistrata in data de 20 august 1945 si a avut valoarea de 41,1 de grade Celsius."Luna august este cea mai calda luna in zonele montane, la multe dintre statiile meteorologice situate, in general, la peste 1.500 de metri, temperatura maxima absoluta anuala inregistrandu-se in aceasta luna. Cateva exemple sunt: 25,9 grade Celsius la Vladeasa 1.800 (6 august 2017); 24,7 grade Celsius la Iezer (5 august 2017); 23,1 grade Celsius la Vf. Tarcu (24 august 2007) etc.", arata ANM.Temperatura minima absoluta a acestei luni este de -7 grade Celsius la Vf. Omu si s-a inregistrat in zilele de 27 august 1936 si 20 august 1949. Temperaturi minime absolute negative, in luna august, sau mai inregistrat la statii meteorologice de munte, dar si la Miercurea Ciuc, minima absoluta inregistrata la aceasta statie fiind -1,9 grade Celsius, in data de 27 august 1980.De asemenea, temperatura minima absoluta la Bucuresti este de 5,2 grade, inregistrata in 30 august 1981, la statia meteorologica Bucuresti-Baneasa. Tot in acelasi an, dar pe 29 august, s-a inregistrat si minima absoluta la Bucuresti-Filaret si Bucuresti-Afumati, respectiv 6,6 si 5,5 grade Celsius.Temperaturi minime absolute foarte scazute s-au inregistrat in anii: 1980, 1981, 1993, etc. In anul 1981 s-au consemnat cele mai multe temperaturi minime absolute la statiile meteorologice din Romania si anume la 66 de statii, mai ales in perioada 29 - 31 august, majoritatea acestora fiind sub 7 grade Celsius. Si in anul 1980 s-au inregistrat temperaturi minime absolute la 34 de statii meteorologice, in zilele de 25, 26 si 27 august, toate valorile fiind sub 7,5 grade Celsius.Potrivit ANM, din datele inregistrate in perioada 1961-2019, la statiile meteorologice din retea se constata ca precipitatiile medii multianuale (1961- 2019) din luna august se inscriu intre 30 si 50 mm, in Campia Romana, Dobrogea si extremitateavestica a tarii, iar intre 50 si 75 mm in celelalte zone de deal si podis. In zonele montane joase, valorile lunare de precipitatii se incadreaza in intervalul 75-100 mm. Cantitati de peste 100 mm se inregistreaza in zona inalta a arcului Carpatic. Cantitati sub 30 mm caracterizeaza zone restranse din Dobrogea, cu precadere, Delta Dunarii."Cantitatea maxima absoluta lunara de precipitatii inregistrata la statiile meteorologice din Romania este de 449,7 mm, la Stana de Vale, in anul 2002. Cantitatea maxima absoluta lunara de precipitatii la Bucuresti este de 182,9 mm, inregistratain anul 1949, la statia meteorologica Bucuresti-Filaret. Tot in acelasi an s-a inregistrat si maxima absoluta la statia meteorologica Bucuresti-Afumati, 136,6 mm. La statia meteo Bucuresti-Baneasa, cantitatea maxima absoluta de precipitatii din luna august s-a inregistrat in anul 2005 si a fost de 146,1 mm", se arata in raportul ANM.Cele mai multe valori privind cantitatea maxima absoluta a lunii august s-au inregistrat in anul 2005, la 42 statii meteorologice. Alte exemple de ani in care au fost inregistrate maxime absolute de precipitatii la un numar mare de statii sunt: 1972, 1979, 2006, etc.Cantitatea maxima absoluta lunara de precipitatii cazuta in 24 de ore, inregistrata la statiile meteorologice din Romania, este 219,2 mm si a fost acumulata la Sulina, in data de 30 august 1924.La Bucuresti, cantitatea maxima absoluta de precipitatii cazuta in 24 de ore, este de 85,1 mm si a fost inregistrata la statia meteorologica Bucuresti-Baneasa, in 25 august 1977. Tot in 25 august 1977 s-a inregistrat si maxima absoluta la Bucuresti-Afumati, 72,6 mm. La statia meteorologica Bucuresti-Filaret, maxima absoluta este de 83,6 mm, inregistrata in 17 august 1900.Potrivit ANM, cele mai multe valori ale cantitatii lunare maxime absolute din august s-au inregistrat in anul 2005. Tot in acest an s-au inregistrat si cele mai multe valori ale cantitatii maxime absolute de precipitatii cazute in 24 de ore.