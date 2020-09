ANM: Vreme in general calda in urmatoarele doua saptamani, cu probabilitate redusa de precipitatii

Astfel, in Banat, vremea va fi calduroasa in prima zi a intervalului, cand in medie temperaturile maxime se vor situa in jurul a 31 de grade, apoi se va raci, urmand ca in data de 8 septembrie sa se inregistreze in medie 25 - 26 de grade. Ulterior acestei date, temperatura aerului va creste usor, spre maxime de 30 de grade, in medie regionala, in data de 13 septembrie. Va urma o racorire treptata a vremii, astfel incat in ultimele zile de prognoza media temperaturilor maxime nu va mai depasi 26 de grade.In primele doua nopti media minimelor termice se va situa in jurul valorii de 15 grade, apoi temperatura aerului va scadea, urmand astfel ca, in data de 9 septembrie in medie sa se inregistreze in jur de 12 grade, apoi va creste usor spre 15 grade, in data de 13 septembrie. Dupa aceasta data, o noua racorire a vremii va conduce la scaderea minimelor spre valori in jurul a 12 grade, in medie, la sfarsitul intervalului.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi destul de redusa pe tot parcursul intervalului de prognoza.In Crisana vremea va fi mai calda decat in mod normal pentru aceasta data in prima zi a intervalului, cand in medie temperaturile maxime se vor situa in jurul a 29 de grade, apoi se va raci, urmand ca in data de 8 septembrie sa se inregistreze in medie 24 de grade. Ulterior acestei date, vremea se va incalzi usor de la o zi la alta, astfel ca in data de 13 septembrie, media temperaturilor maxime se va situa in jurul a 29 de grade, apoi va urma un proces de racorire a vremii astfel ca in ultimele zile de prognoza media temperaturilor maxime nu va mai depasi 25-26 de grade.Media temperaturilor minime va fi in scadere, de la 14-15 grade in primele doua nopti, spre 11 grade in data de 9 septembrie. Dupa aceasta data, temperatura aerului va marca o crestere, spre minime de 14 - 15 grade in data de 13 septembrie, apoi va scadea din nou, urmand ca pana la sfarsitul intervalului sa nu mai depaseasca 11-12 grade, in medie regionala.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai ridicata in prima zi a intervalului.In prima zi a intervalului, in Transilvania vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit pentru aceasta perioada, cu o medie a temperaturilor maxime de 29 de grade, dar se va racori pe parcursul zilelor de 8 si 9 septembrie, cand media va fi de 24-25 de grade. Ulterior, temperatura aerului va creste usor, astfel incat se vor inregistra in medie maxime de pana la 28 de grade in data de 13 septembrie, apoi va scadea spre valori de 23-24 de grade. Media minimelor termice va fi de 13-14 grade in 7 si 8 septembrie, apoi va avea o tendinta de scadere usoara si treptata, spre valori de 10-11 grade pana in data de 14 septembrie.Dupa aceasta data temperatura aerului va mai scadea, astfel ca pana la sfarsitul intervalului de prognoza, media valorilor termice nocturne se va situa in jurul a 8 grade. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai ridicata in primele doua zile ale intervalului de prognoza.In Maramures, vremea va fi mai calda decat in mod normal pentru aceasta data in prima zi a intervalului, media temperaturilor maxime fiind de 28 de grade, apoi se va raci, urmand ca in data de 8 septembrie media temperaturilor diurne sa nu mai depaseasca 24 de grade, valori totusi mai ridicate decat mediile multianuale. Ulterior, vremea se va incalzi usor de la o zi la alta, pana in data de 13 septembrie, cand in medie se vor inregistra 28 de grade, apoi se va raci din nou, pana spre 23-25 de grade in ultimele zile de prognoza.Minimele vor fi in scadere, spre 9-10 grade, in medie, in data de 9 septembrie, pornind de la valori de 13 grade, in primele zile ale intervalului, urmand ca temperatura aerului sa creasca usor si treptat pana spre 13 grade in data de 14 septembrie, apoi o noua racorire a vremii va face ca spre sfarsitul intervalului sa nu se mai depaseasca, in medie, valori in jurul a 10 grade.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai ridicata in prima zi a intervalului.Vremea va fi calduroasa in prima zi si in Moldova, cu o medie a temperaturilor maxime ce se va situa in jurul a 30 de grade, apoi se va racori in data de 08 septembrie, spre o medie de 23 de grade, urmand o noua incalzire a vremii, spre maxime de 29 de grade, in data de 10 septembrie. Ulterior acestei date, temperatura aerului va scadea, spre medii ale maximelor de 25 de grade in data de 11 septembrie, apoi va creste spre valori in jurul a 28 de grade in data de 13 septembrie, iar pana la sfarsitul intervalului de prognoza valorile termice diurne nu vor mai depasi 22-24 de grade, mediat regional.Media minimelor termice va fi de 15 grade in primele doua nopti, apoi temperatura aerului va scadea spre medii ale minimelor de 11 grade, in data de 9 septembrie, apoi va creste usor spre 14-15 grade, in intervalul 11-15 septembrie. Pana la sfarsitul intervalului de prognoza, tendinta valorilor termice nocturne va fi de scadere usoara, astfel incat cele mai coborate minime se estimeaza a se inregistra in ultimele zile, cand media minimelor se va situa in jurul a 11 grade.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai ridicata in prima zi a intervalului de prognoza.In Dobrogea, vremea va fi mai calda decat in mod normal pentru aceasta data in prima zi a intervalului, cu o medie a temperaturilor maxime ce se va situa in jurul a 28 de grade. Dupa data de 8 septembrie, desi valorile termice diurne vor avea usoare variatii de la o zi la alta, pana la sfarsitul intervalului de prognoza, temperatura aerului va fi in scadere, astfel ca in ultimele zile media maximelor nu va mai depasi 23-24 de grade. Media minimelor termice se va situa in general intre 14 si 16 grade, exceptand primele doua nopti, cand va fi mai cald, cu valori nocturne in medie de 18-19 grade.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi destul de redusa pe tot parcursul intervalului de prognoza.Si in Muntenia, in prima zi, vremea va fi calduroasa, cu o medie a temperaturilor maxime de 31 de grade, dupa care in zilele de 8 si 9 septembrie se va racori usor, iar media va scadea spre 28 de grade. In intervalul 10-14 septembrie, temperatura aerului va creste usor, spre 29 de grade, iar pana la sfarsitul intervalului de prognoza, va marca o scadere treptata, spre medii de 24-25 de grade, cand vor caracteriza un regim apropiat de cel normal.Media minimelor termice se va situa in general intre 12 si 14 grade, exceptand primele doua nopti, cand va fi mai cald, cu valori nocturne in medie de 15-16 grade.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi destul de redusa pe tot parcursul intervalului de prognoza.In Oltenia, vremea va fi calduroasa in primele doua zile, cu o medie a temperaturilor maxime de 30-31 de grade, dupa care in intervalul 9-14 septembrie se va racori usor, iar media va scadea spre 29 de grade. In intervalul 15-20 septembrie, temperatura aerului va scadea usor, spre medii ale maximelor de 25-26 de grade, cand vor caracteriza un regim apropiat de cel normal.In intervalul 7-15 septembrie, media minimelor termice va fi de 15 grade, exceptand noaptea de 7 spre 8 septembrie, cand va fi mai cald, cu valori nocturne in medie de 16 grade. Pana la sfarsitul intervalului de prognoza, tendinta valorilor termice nocturne va fi de scadere usoara, astfel incat media minimelor va fi de 12-13 grade.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi destul de redusa pe tot parcursul intervalului de prognoza.La munte, regimul termic va marca o scadere usoara si treptata de-a lungul celor doua saptamani. Prin urmare, media temperaturilor maxime va cobori de la 20 de grade, in prima zi, spre 14 grade la sfarsitul intervalului, iar temperaturile minime vor ajunge de la valori in medie de 10 grade in primele 2 nopti, pana la 6 grade in ultima noapte.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai ridicata in zilele de 7 si 8 septembrie si din nou in intervalele 14-16 septembrie, respectiv 18-20 septembrie.