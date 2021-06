In Romania sunt inca active 184 de focare de pesta porcina africana

Potrivit ANSVSA, in 3 iunie erau active 184 de focare de pesta porcina africana (PPA), din care 5 focare in exploatatii comerciale si 3 focare in exploatatii comerciale de tip A, fiind afectate 93.654 de porcine.In intervalul 21 mai - 3 iunie, au fost inregistrate 21 de focare noi de PPA: sase in judetul Maramures, trei in judetul Bihor, cate doua in judetele Cluj, Satu Mare si Valcea si cate un focar in judetele Arad, Dolj, Dambovita, Salaj, Vaslui si Vrancea.Totodata, au fost stinse 137 de focare de PPA: 54 in judetul Gorj, 11 in judetul Salaj, cate 9 in judetele Bihor si Cluj, sapte in judetul Giurgiu, cate sase in judetele Buzau si Ilfov, cinci in judetul Bistrita-Nasaud, cate patru in judetele Arad, Dolj si Mehedinti, cate trei in judetele Alba, Ialomita si Timis, cate doua in judetele Botosani si Suceava si cate un focar in judetele Brasov, Dambovita, Maramures, Mures si Vrancea.De la prima semnalare a prezentei virusului PPA in Romania , in 31 iulie 2017 si pana in prezent, au fost diagnosticate 5.733 de cazuri la mistreti, in 41 de judete.In conformitate cu prevederile europene, cazurile la mistreti se sting dupa cel putin 2 ani de la aparitia lor.Dintre acestea, in intervalul 21 mai - 3 iunie, au fost inregistrate 54 de cazuri noi de PPA la mistreti: Arges - 1 caz, mistret vanat; Bacau - 3 cazuri, 1 mistret gasit mort si 2 mistreti vanati; Botosani - 5 cazuri, mistreti gasiti morti ; Caras-Severin - 5 cazuri, mistreti gasiti morti; Cluj - 6 cazuri, mistreti gasiti morti; Dolj - 2 cazuri, mistreti vanati; Hunedoara - 6 cazuri, 5 mistreti gasiti morti si 1 mistret vanat; Maramures - 10 cazuri, 6 mistreti gasiti morti si 4 mistreti vanati; Satu Mare - 2 cazuri, mistreti vanati; Salaj - 2 cazuri, mistreti gasiti morti; Suceava - 3 cazuri, mistreti gasiti morti; Timis - 8 cazuri, mistreti gasiti morti; Valcea - 1 caz, mistret gasit mort.Conform sursei citate, in noiembrie 2020 a avut loc misiunea de audit DG (SANTE) 2020-6971 pentru a evalua punerea in aplicare a planurilor de eradicare a pestei porcine africane (PPA) si a urmari actiunile intreprinse ca raspuns la recomandarile anterioare de audit ale Comisiei.In concluzie, raportul mentiona ca: autoritatile veterinare au inregistrat progrese semnificative din 2018, in special in domeniul inregistrarii unitatilor, al calitatii investigatiilor epidemiologice si al urmaririi din unitatile de focar. Cu toate acestea, lipsa continua a oricarei aplicari a constrangerilor privind dimensiunea exploatatiei si a cerintelor de biosecuritate in unitatile necomerciale (gospodaresti) mentine ridicat riscul de raspandire a bolii la porcii domestici, autoritatile veterinare investigheaza imediat focarele suspecte de boala, echipa de audit a examinat anchetele epidemiologice privind focarele din unitatile comerciale si necomerciale, observand ca acestea au fost amanuntite si complete, in urma confirmarii, autoritatile veterinare au aplicat cu promptitudine toate masurile necesare asupra exploatatiilor afectate si in zonele restrictionate, au avut sprijinul autoritatilor silvice pentru cresterea numarului de mistreti vanati in fiecare an. Cu toate acestea, autoritatile silvice nu au interzis hranirea lor in perioada de iarna si nici nu interzic vanatoarea in zonele infectate."Desi au fost inregistrate progrese semnificative de catre autoritatea competenta (ANSVSA), raman in continuare de rezolvat urmatoarele aspecte pentru care au fost formulate, in cadrul raportului de audit DG (SANTE) 2020-6971, urmatoarele recomandari:1. Sa se asigure ca medicii veterinari oficiali si autorizati au competentele legale necesare pentru a aplica cerintele de biosecuritate in unitatile necomerciale de porcine (gospodariile populatiei), asa cum se prevede in planul aprobat de eradicare a pestei porcine africane pentru porcii domestici2. Sa se asigure competentele legale necesare pentru punerea in aplicare a masurilor de gestionare a populatiei de mistreti si a cerintelor de supraveghere stabilite in planul de eradicare a PPA pentru mistreti, aprobat prin Decizia (UE) 2018/19953. Sa se utilizeze informatiile disponibile privind rezultatele activitatilor controlate planificate pentru a identifica si a remedia deficientele sistemului de control", arata sursa citata.