Anul Dragonului incepe la miezul noptii - ce aduce cu el?

La miezul noptii, chinezii de pe intreaga planeta vor sarbatori intrarea in noul an, Anul Dragonului, intr-o manifestare de bucurie si speranta ce va tine doua saptamani, cunoscuta sub numele de "Festivalul Primaverii".

Anul Nou chinezesc incepe la 23 ianuarie 2012, si marcheaza inceputul Dragonului, un semn asociat cu curajul, prosperitatea, dragostea si cooperarea. Anul 2012 este insa si beneficiarul unei configuratii speciale a stelelor, Kui Gang, care reprezinta puterea, nobletea si respectul.

Oamenii de origine chineza - aproximativ 1,4 miliarde de persoane, pe intreg globul, vor sarbatori aceasta zi speciala, precum si pe urmatoarele 14, cu focuri de artificii, vesminte rosii, faimosul dans al dragonului si mancaruri specifice, rpecum prajitura de orez Nian Gao si friptura de porc.

Dragonul are o insemnatate deosebita pentru chinezi - in urma cu peste 4000 de ani erau doua triburi mari si multe triburi mici pe teritoriul Chinei, avand animale ca emblema. Cand s-au unificat, cele doua triburi mari au ales dragonul ca simbol. Chinezii Han inca isi spun descendenti ai Dragonului, ca urmare a acestui eveniment.

In astrologia chineza, dragonul era privit ca fiind un animal puternic, fiind alcatuit din mai multe parti provenind de la animale diferite, precum tigru, peste, sarpe si vultur. Este un simbol al puterii, superioritatii si intelepciunii si este reprezentat si astazi prin nenumarate statui si sculpturi.

Anul Dragonului este privit ca fiind cel mai potrivit in care se poate naste un copil, intrucat dragonul este singura creatura mitica din cele 12 animale care reprezinta fiecare an in ciclul cosmic chinezesc. Chinezii superstitiosi sunt de parere ca cei nascuti in Anul Dragonului vor avea curaj si intelepciune, si vor aduce noroc intregii familii. Agentia chineza de stat Xinhua apreciaza ca autoritatile chineze se asteapta la o crestere de 5% a numarului de copii nascuti in 2012.

Una dintre traditiile premergatoare noului an este curatarea casei, care simbolizeaza "maturarea" ghinionului pentru a face loc norocului. Dis de dimineata, copiii isi intampina parintii urandu-le un an nou fericit, si primesc bani in plicuri rosii. De altfel, un numar impresionant de plicuri sau pachete rosii sunt impartite cu ocazia anului nou chinezesc, acestea simbolizand norocul. In aceasta zi, oamenii se impaca, uita supararile si isi doresc sincer unul altuia pace si fericire.

