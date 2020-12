Anuntul lui Citu despre salariul minim. Cu cat ar putea creste in 2021

"Astazi am avut o discutie cu patronatele si sindicatele despre salariul minim. Pe de o parte, stiti foarte bine ca economia Romaniei trece printr-o criza economica alaturi de toate economiile lumii. Pe de o parte, antreprenorii, care au dus greul anul trecut, au sustinut economia in aceasta perioada de criza, au venit cu propunerea de a mentine constant, deci de a nu creste salariul minim pe economie. Pe de alta parte, sindicatele, bineinteles, au venit cu o propunere de crestere a salariului minim cu peste 7%", a afirmat Citu, dupa sedinta de Guvern.El a precizat ca a gasit o formula de compromis si salariul minim va creste cu 3,1%."Eu spun ca am gasit o formula de compromis pentru toata lumea. Salariul minim, din punctul nostru de vedere, va creste putin peste rata inflatiei. Rata inflatiei este estimata sub 2%, de 1,8%, salariul minim creste cu 3,1% pentru anul viitor, asta arata ca sustinem cresterea veniturilor mici ale romanilor, in acelasi timp intelegem costurile pentru antreprenori si spunem noi ca este formula care sa sustina dinamica economiei in 2021 si in viitor", a adaugat premierul.CITESTE SI: