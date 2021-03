Anuntul oficial al Prefecturii Capitalei privind exceptiile de la noile restrictii. In ce situatii putem iesi din case, indiferent de ore, fara teama ca am putea fi amendati

Potrivit HotNews , cabinetele medicale, inclusiv scele tomatologice nu sunt afectate de reducerea programului operatorilor economici. Astfel, cei care au o urgenta sau si-au facut dinainte programare la medic se pot duce fara teama ca vor fi amendati.Totodata, victimele violentei familiale se pot deplasa la sectiile de politie sau la centrele de primire. De altfel, mai noteaza sursa citata, orice persoana care este in situatia de a fi nevoita sa iasa din casa pentru a isi proteja viata sau integritatea fizica, a sa sau a persoanelor pe care le are in grija.Si persoanele programate pentru vaccinare se pot deplasa dupa ora 20.00, iar cei care detin animale de companie pot iesi cu ele, dar numai in apropierea locuintei si cu dovada ca locuiesc chiar in imobilul in fata caruia au iesit cu animalul.CITESTE SI: Lista tuturor restrictiilor care intra in vigoare de duminica, in Bucuresti Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a adoptat sambata, 27 martie, o hotarare privind masurile restrictive care intra in vigoare, in Capitala, de duminica de la miezul noptii. Astfel, circulatia persoanelor este interzisa intre orele 22.00-5.00 de luni pana joi si intre 20.00-5.00, de vineri pana duminica, iar operatorii economici pot functiona intre 5.00 si 21.00 in timpul saptamanii, respectiv 5.00-18.00, de vineri pana duminica. La mall-uri, trebuie asigurata o suprafata de 7 metri patrati pentru fiecare persoana, iar accesul in pietele agroalimentare si in pietele volante se va face fara a depasi jumatate din capacitate.Potrivit Prefecturii Capitalei, sambata, in sedinta extraordinara a Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta au fost dispuse mai multe masuri, valabile pentru 14 zile, acestea urmand a fi reevaluate la finalul acestei perioade sau la atingerea pragului de 7,5/1000 de locuitori.In luarea acestei decizii s-a tinut cont de propunerile DSP Bucuresti privind masurile necesare in vederea limitarii raspandirii infectiei cu SARS-CoV-2 in municipiul Bucuresti, de rata de incidenta cumulata, pe o perioada de 14 zile, care este de 6,88/1000 de locuitori, dar si de cresterea constanta a numarului de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV-2, fapt ce genereaza o presiune constanta asupra capacitatii de gestionare a autoritatilor publice locale si a sistemului sanitar.Masurile intra in vigoare duminica, la ora 0.00, acestea fiind:1. Circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei este interzisa in intervalul orar 22.00 - 5.00 in zilele de luni pana joi, si in intervalul orar 20.00 - 05.00 in zilele de vineri, sambata si duminica, cu conditia mentinerii incidentei cumulata la cel mult 7,5/1000 de locuitori, cu urmatoarele exceptii:a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi;b) deplasarea pentru asistenta medicala, care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta, precum si pentru achizitionarea de medicamente sau pentru efectuarea vaccinului conform programarii;c) deplasari in afara localitatilor ale persoanelor care sunt in tranzit sau efectueaza calatorii al caror interval orar se suprapune cu perioada interdictiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, si care pot fi dovedite prin bilet sau orice alta modalitate de achitare a calatoriei;d) deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/ insotirea copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori decesul unui membru de familie;e) parasirea domiciliului pentru protejarea vietii sau integritatii fizice in cazul unui pericol grav si iminent, cu apelarea Sistemului National Unic pentru Apeluri de Urgenta - 112.